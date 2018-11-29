2018-11-29T09:27:47+03:00
Общество

«Храню себя для арабского шейха»: русская Барби ищет жениха

Об этом Юлия Кригер написала на своей странице в соцсети
Татьяна СОЛОВОВА
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Юлия Кригер ищет целеустремленного мужчину с чувством юмора. Фото: соцсети.Юлия Кригер ищет целеустремленного мужчину с чувством юмора. Фото: соцсети.
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Юлию Кригер называют русской Барби с легкой руки британских СМИ: очень уж девушка с кукольным лицом и тонкой талией напомнила журналистам с туманного Альбиона игрушечную блондинку. Девушка не скрывала, что над ней поработал пластический хирург, но была одна тема, которую она никогда не обсуждала с журналистами, - это личная жизнь. Юлия скрывала, есть ли у нее парень или муж, но, похоже, решила все-таки рассекретиться.

- Ещё один день, когда я не вышла замуж. Я думаю, ТНТ пора подумать о том, чтобы начать набор кандидатов на мое сердечко в «Замуж за Кригер», - написала девушка.

От такого признания мужчины в соцсетях буквально выстроились в очередь, чтобы добиться сердца Барби.

- За меня выходи, на содержание, скорее всего, хватит, - предлагают одни.

- Я бы, наверное, женился на тебе, - пишут другие.

- Если что, то пиши мне, буду ждать. Я не король, но плюсы есть, - сватаются третьи.

Над сибирской Барби издеваются хейтеры. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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На эти предложения Юлия отвечает то с юмором, то серьезно:

- Я не могу, я храню себя для арабского шейха, - шутит с одними сибирячка.

- Вы ищите себе такую женщину, с которой хотите поменяться ролями? Типа она деньги зарабатывает, а вы домашняя фея, рожающая детей? Я лучше в монастырь уйду, чем свою жизнь соединю с мужчиной такого воспитания, - резко ответила девушка парню, который написал: «Если богатая, давай за меня?».

А вот того парня, кто мог бы покорить Юлю, сама она описывает так:

- Целеустремленный, благородный, я должна полностью на него положиться, с чувством юмора, должен присутствовать именно мужской стержень! Сейчас мало очень мужчин, именно тех, кого так можно назвать не просто по половому признаку. И он точно не должен употреблять алкоголь! Не люблю пьющих мужчин, никогда не знаешь, что у них на уме, - перечисляет русская Барби.

Русская Барби призналась, что не будет встречаться с пьющим мужчиной. Фото: соцсети.

Русская Барби призналась, что не будет встречаться с пьющим мужчиной. Фото: соцсети.

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