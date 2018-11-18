«Сделать пластику мечтала с 10 лет»: Русская Барби показала свою силиконовую грудь

Русской Барби жительницу Новосибирска Юлию Кригер окрестили британские СМИ: очень уж блондинка с огромными глазами, тонкой талией и шикарной грудью напоминала знаменитую куклу. И не скрывала, что ради необычных пропорций легла под нож хирурга. А 18 ноября девушка осмелилась выложить в соцсети пикантное фото, где она сидит в машине с обнаженной грудью. Снимок собрал сотни лайков, мужчины писали комплименты.

Девушка легла под нож хирурга несколько лет назад.Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомольской правде»-Новосибирск» девушка призналась: о том, чтобы увеличить себе грудь, мечтала с детства.

- Когда мне было 10 лет, я по телевизору увидела какую-то девушку, сейчас, если честно, даже имя ее не вспомню. И мне так понравилась ее грудь, что я решила, что хочу себе такую же, - рассказывает Юлия. – У меня самой от природы был 1,5 – 2 размер, все зависело от веса…

Мечта девушки исполнилась еще в 2016 году: именно тогда она легла под нож хирурга.

- Страха никакого у меня не было: наоборот, была очень рада. Если бы речь шла о лице, то, возможно, я бы не рискнула сделать операцию. А так я понимала, что если что-то пойдет не так, то можно будет переделать, - говорит Русская Барби. – А вот родные меня не поддерживали в этом решении и были против: переживали за мое здоровье. Да и в их молодости такие операции, может, только в Голливуде делали, а сейчас все намного доступнее.

Сама операция обошлась девушке примерно в 200 тысяч рублей. Период восстановления после нее дался непросто:

- Первая неделя – это кошмар: все мышцы болят так, что не можешь нормально встать с кровати. Потом, если это перетерпеть, становится легче, никаких неудобств нет, - заверяет Юля. – Но у меня был еще один неприятный момент: я простыла после операции, и начались осложнения. В груди скопилась жидкость, и нужно было ее убрать: на это лечение я потратила еще около 100 тысяч рублей! Но у меня все было еще не так плохо: у моей подруги, которая оперировалась у другого хирурга, грудь сделали разного размера, и она два раза ее переделывала.

Сейчас Юля обладательница груди размером 3,5, она не стесняется говорить, что бюст – работа медиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/664438" frameborder="0"></iframe> Болезнь куклы.Русской Барби так увлеклась погоней за красотой, что ей советуют лечится от анорексии

- Внимания со стороны парней после операции ни больше, ни меньше не стало, - признается Юля. – Но я ведь и не для этого делала ее, а для себя, своего самоощущения.