2019-03-07T09:30:16+03:00
Общество

Чао, Россия: новосибирскому школьнику, который судился с отцом-бизнесменом, разрешили уехать в Италию

Татьяна СОЛОВОВА
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Подросток мечтает быстрее уехать к маме в Италию. Фото: соцсети.Подросток мечтает быстрее уехать к маме в Италию. Фото: соцсети.
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Больше года длились судебные разбирательства по делу новосибирского школьника, который судился с собственным отцом-бизнесменом. Напомним, родители мальчика развелись, мама вышла замуж в Италии, родила там еще одного ребенка. Но вот забрать старшего сына к себе не могла: отец ребенка был категорически против. Мальчик писал обращение к уполномоченной по правам ребенка, описал папу жестоким деспотом. Потом начались многочисленные экспертизы, заседания. Все это время подросток жил у бабушки. В итоге районный суд встал на сторону матери и ребенка, то отец подал апелляцию.

Точку в этой истории поставил новосибирский областной суд: школьнику разрешили уехать в Италию к маме.

- Мы даже с сыном не пообщались, - переживает Олег, папа подростка. – А я беспокоюсь за то, как он там будет жить, учиться. Он не понимает, что там уже своя семья, со своими интересами. А он может оказаться просто не нужным. И единственное, что я хочу сказать сыну: если он решит вернуться, я его всегда приму!

Папа мальчика не смог поговорить с сыном после после суда. Фото: Даба ДАБАЕВ

Папа мальчика не смог поговорить с сыном после после суда.Фото: Даба ДАБАЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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