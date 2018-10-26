Хочу к маме в Италию: школьник судится с отцом-бизнесменом, чтобы уехать из России

СЕГОДНЯ 14:22 2018-10-26T15:09:49+03:00

Мальчик хочет быстрее увидеться с мамой. А об отце даже слышать ничего не хочет... Фото: СОЦСЕТИ

Новосибирский восьмиклассник пишет чиновникам письма, в которых отрекается от строгого родителя. Папа мальчика уверен, что сына настраивают против него бывшая жена и теща [видео]

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- Мама уехала жить с новым папой в Италию, и я очень хочу жить с ней, и она этого очень хочет. Я всегда жил с мамой, а об отце с раннего детства вспоминаю только одно - как он заставлял меня вылизывать грязные тарелки, которые я не успевал вымыть. Отец не уделял мне никакого внимания! - это письмо 14-летнего Ромы* из Новосибирска, которое он отправил уполномоченной по правам ребенка.

Бумага составлена по-детски, но смысл страшный - вот уже полгода мальчик отказывается от родного отца. Папа - не какой-то алкаш или тиран с розгами. Наоборот: обеспеченный, успешный, со своим бизнесом и несколькими квартирами. Но мальчик даже слышать не хочет о совместной жизни с ним. В непростой истории попытались разобраться корреспонденты «Комсомольской правды».

СКАНДАЛ ПОД БОЙ КУРАНТОВ

…Елена Котова и Олег Евтушенко познакомились в конце 1990-х: девушка училась в мединституте, а Олег приехал в Новосибирск из Владивостока в гости. Это не была любовь с первого взгляда. Чувства вспыхнули через несколько лет, когда приморец вернулся в Сибирь уже как бизнесмен - торговать автозапчастями. И все пошло своим чередом у молодой семьи: родился сын, купили квартиру в новостройке, Лена вышла на работу фармацевтом в аптеку. Только расписываться пара не спешила.

- Боялся, что всем заработанным придется делиться в случае развода, вот и не женился официально, - с обидой говорит Любовь Михайловна Котова, бабушка Ромы.

Разрыв в отношениях случился под бой курантов почти пять лет назад. Перед Новым годом в семье произошла размолвка: Елена хотела отмечать праздник со своими родственниками, а Олег - на даче втроем, с женой и ребенком. Так и разъехались в Новый год в новую жизнь. Никто не ловил никого на измене. «Просто стали как чужие люди», - признаются они. Лене муж казался грубым и неотесанным:

- Методы воспитания были ужасные. Зашла как-то на кухню, а он сына заставляет вылизывать языком тарелку. Причем ела из нее я. А еще запрещал сыну заводить домашних животных. Купили кролика, так был скандал до потолка!

Олег не разрешал мальчику заводить дома декоративного кролика, этот конфликт тоже расстроил отношения отца и сына. Фото: СОЦСЕТИ\Андрей КОПАЛОВФото: Андрей КОПАЛОВ

Олег отбивает нападки:

- Это полная ложь. Наш ребенок просто своенравный - он сидел за столом с едой очень долго. Мама на все это смотрела сквозь пальцы, а я в какой-то момент строго сказал: «Быстро доедай, чтобы на тарелке ничего не было». Сын доел и спросил: «Может, мне еще и тарелку вылизать?» Я в шутку говорю: «Хочешь - вылижи». Никто над ребенком, конечно, не издевался, и я никогда не заставлял его вылизывать тарелки, тем более чужие. А что касается животных… Кто бы за ними убирал?..

Через две недели Олег написал жене SMS: «Собирай вещи, завтра переезжаешь на Западный» (в этом микрорайоне Олег купил Елене двухкомнатную квартиру).

- На улицу я их не выгонял. Просто просил, чтобы она переехала в свою же квартиру. Но ей было удобнее переехать к маме, где за нее и стирают, и готовят, и делают уроки с сыном, а она в это время может заниматься своей личной жизнью. Рома сам рассказывал, как мама на сайтах знакомств общалась с иностранцами: то один у нее кавалер, то другой, - рассказывает о бывшей Олег.

СКОРАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ АРИВЕДЕРЧИ, РОССИЯ

Рома стал жить вместе с бабушкой и мамой, а отец - платить алименты. С сыном общался. И казалось, жизнь шла обычно, мало ли на свете таких разрушенных разводом и непониманием семей.

Все изменилось осенью 2015 года, когда Елена уехала отдыхать в итальянский городок Гасперина. Вернулась и как отрезала: «Из России мы уезжаем!»

Итальянским мачо, вскружившим голову русской, оказался Грегорио Престера - водитель «Скорой», познакомились в общей компании. Лена сказала журналистам, что наконец-то нашла человека, с которыми у нее много общего, хотя бы образование - сибирячка окончила мединститут.

Елена встретила новую любовь во время отдыха в Италии.Фото: СОЦСЕТИ

Елена уже спала и видела, как поменяет суровую Сибирь на побережье синего Ионического моря. Только бывший начал вставлять палки в колеса, везущие за рубеж.

- Мне Елена сначала врала. Сказала, что хочет отправить сына на лечение в Италию (у мальчика хронический бронхит. - Ред.). Подала иск в суд, чтобы обязать меня в одностороннем порядке дать ей разрешение на выезд ребенка за пределы России. Ни слова о возвращении в иске не было, это насторожило, - вспоминает Олег. - Я просил показать билеты, брони в гостинице. Так и не увидел их. Поняв, что может проиграть, бывшая отозвала иск.

По закону без разрешения отца мать не может вывезти ребенка за границу. В итоге Елена несколько лет разрывалась между Россией, где живет ее сын, и Италией с новым возлюбленным. Отношения с Грегорио уже не скрывала. И год назад сделала выбор. В Италии вышла замуж. Официально, в белом платье, на берегу, залитом солнцем. Не свадьба, а мечта - только любимого сына рядом не было. Вскоре Лена узнала, что снова ждет ребенка.

Свадьбу Елена сыграла в Италии без сына.Фото: СОЦСЕТИ

«КАКОЙ МУЖИК БУДЕТ ЖДАТЬ ПОЛГОДА?»

- После свадьбы она вернулась в Новосибирск и решила снова через суд выбивать разрешение на выезд за границу для Ромы, - объясняет бабушка мальчика. - Когда начался процесс, дочка была уже на шестом месяце беременности. Ей 42 года, возраст такой, что врачи сказали: «Перелет на позднем сроке невозможен». Она хотела рожать за границей, там медицинское обслуживание лучше.

Процесс по определению места жительства мальчика был запущен в начале года. Елена пришла всего на одно заседание, а потом улетела к Грегорио. В суде вместо нее сейчас борются бабушка с внуком, по закону мальчика уже можно спрашивать, с кем он хочет жить.

- Елена же могла рожать в России и бороться за сына в суде? - спрашиваем мы бабушку Ромы.

- А какой мужик будет еще полгода ждать, пока она вернется? - рассуждает Любовь Михайловна. - Ее итальянец и так за ней приехал в Новосибирск, побыл здесь две недели, и они вместе улетели.

Бабушка Любовь Михайловна уверяет, что Рома боится отца.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Рома уже больше полугода живет с бабушкой. Последний раз вживую он видел маму в феврале. С тех пор общается с родительницей по Skype. Так же, через веб-камеру, познакомился со своим младшим братом, который появился на свет этим летом.

- Они живут там в просторной квартире, для Ромы и комната отдельная есть, - описывает Любовь Михайловна. - Мой младший внук родился с большими проблемами со здоровьем: он три недели провел в реанимации, и сейчас врачи запрещают перелеты. А Роман очень хочет познакомиться с братиком… Ну отпустите ребенка в Италию!

МАЛЬЧИК НАТРАВИЛ НА ОТЦА СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Суду предстоит непростое решение: определить, с кем будет жить мальчишка. Отступать никто не хочет.

- Внук отца боится как огня, - уверяет бабушка. - А как не бояться, если он его ничтожеством назвал и писал в SMS, что Роме светит детский дом. О какой отцовской любви может идти речь, если Рома занимался теннисом, а он ни разу на его соревнованиях не был?

Мальчик слушает все рассуждения бабушки и впитывает как губка. Говорит обиженно: «Не поеду к отцу». Папа уверен, что сына настраивают против него бывшая жена и теща. И те строчки - «вылизывать грязные тарелки» - были написаны под их диктовку. Но письмо мальчика заставило крутиться жернова государственной машины. Вот уже Олегом Евтушенко заинтересовался Следственный комитет, полиция.

Бабушка просит суд отпустить внука в Италию.

- Мы провели проверку по данным, которые ребенок изложил в письме к уполномоченной, - прокомментировали в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - Материалы дела по подследственности переданы в полицию. Речь может идти о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, это статья 156 УК РФ.

- Слушайте, я всего лишь думаю о будущем своего сына, - недоумевает Олег. - Муж моей бывшей не имеет даже собственного жилья. Он живет в квартире своего брата, его в любой момент могут выселить. И мой сын тогда просто окажется на улице. Зарабатывает этот итальянец тоже немного, чуть больше прожиточного минимума для одного человека в Италии - 1230 евро. И как на эти деньги можно содержать семью из четырех человек с грудным ребенком? А как быть с образованием? В Италии сын пойдет учиться в первый класс второй ступени средней школы, что соответствует пятому классу российской школы. То есть он три года потеряет. Кроме того, в Италии в школе учатся 13 лет, и мой сын сможет окончить школу в 23 года. А в России его друзья к этому времени уже окончат институты и будут иметь семьи. Мальчик всего этого не может пока понять. Я прошу бывшую супругу только об одном: чтобы она дала ему возможность доучиться в России. Я не буду запрещать им общаться, сын сможет ездить к ней на каникулы.

Отец не пускает сына к матери в Италию.

Рому это не устраивает. Мечтая поскорее увидеть маму, он отчаянно учит итальянский язык. Скоро суд решит, скажет он Италии «чао» или «бон джорно».

* Имя ребенка изменено.

ЗВОНОК В ПРИЕМНУЮ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

Школьник просил отца лишить прав

Мы пообщались с Валерией Ульяновой, руководителем аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области.

- Обращения непосредственно несовершеннолетних к Уполномоченному имеют место не часто. Общение с 14-летним Романом позволило сделать вывод о том, что ребенок развит в соответствии с его возрастом, что не исключает возможности написания обращения самостоятельно, то есть мальчик мог написать письмо сам. В нем он излагает отдельные факты грубого отношения к нему со стороны отца, которые сейчас проверяются органами и не подлежат разглашению. В ход суда мы не вмешиваемся, но Роману по его просьбе были даны разъяснения по вопросу возможности лишения родительских прав его отца при наличии к тому оснований. Статистику о фактах переезда детей вместе с одним из родителей в другую страну мы не ведем. Но могу сказать, что история Романа в этом году такая одна, больше подобных обращений к нам не поступало.