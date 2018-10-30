Чао, Россия: школьник через суд добился отъезда к маме в Италию

СЕГОДНЯ 11:25 2018-10-30T11:27:55+03:00

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В Ленинском районном суде Новосибирска в течение 10 месяцев изучали иск Елены Котовой. Женщина вышла замуж за итальянца и переехала в городок Гасперина. А теперь просила, чтобы в Италию перебрался ее 14-летний сын Рома*. Но родной папа мальчика - Олег Евтушенко - не давал разрешение.

- Я думаю о будущем сына. Мне важно, где он будет жить и учиться. Получается, что в Италии он пойдет учиться в первый класс второй ступени средней школы, что соответствует пятому классу в России. Школу он окончит в 23 года. Понимаете, он будет ходить с ранцем в школу, а его друзья из России к тому времени уже окончат институт, женятся и будут иметь детей, - объяснял свою позицию «КП» - Новосибирск» Олег Евтушенко.

Рома в споре родителей категорично выбрал сторону матери. О чем неоднократно заявлял не только суду, но и уполномоченной по правам ребенка, которой накатал жалобу на отца. Припомнил детские обиды, то, что папа был слишком строг и груб. Фраза из детского письма: «Об отце с раннего детства вспоминаю только одно - как он заставлял меня вылизывать грязные тарелки, которые я не успевал вымыть», - заставила работать уже следователей. В СКР стали изучать, не слишком ли жесток был родитель.

Отец не пускает сына к матери в Италию.

- Все прекрасно понимают, что это было написано под диктовку взрослых людей. Главная претензия - тарелки, им просто больше нечего сказать. Это бред какой-то. Я могу предложить проверку на детекторе лжи, пусть прибор покажет, кто из нас врет. Обидно, что ребенка заставляют лгать, это меня больше всего убивает, - говорит Евтушенко.

Пока шли следствие и суды, Рома жил с бабушкой по линии матери. Папа пытался наладить связь с сыном, но мальчик даже видеть отца не хочет.

- Приходили приставы. Пытались забрать его, но ребенок отказался к нему ехать. А за руки, за ноги никто не имеет права его тащить. Органы опеки приходили, - вспоминает бабушка Ромы Любовь Михайловна. - Если бы нам было все равно, мы бы уже давно отстали, не тратили бы ни деньги, ни время на экспертизы. Были проведены две экспертизы, в том числе несовершеннолетнего. Столько шагов уже сделано к тому, чтобы мальчик был с мамой.

Бабушка просит суд отпустить внука в Италию.

В итоге суд встал на сторону матери: ребенок будет проживать с ней.

- Суд удовлетворил иск Елены Котовой, - прокомментировали «КП» в Ленинском районном суде. Но решение пока не вступило в законную силу. Отец мальчика говорит, что будет его обжаловать и что не доверяет экспертизам, которые оказались в гражданском деле. Так что какое-то время школьник еще пробудет в России.

* Имя несовершеннолетнего изменено.