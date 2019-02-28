На экс-председателя областного суда свалился снег не с крыши, а с первого этажа

СЕГОДНЯ 08:32 2019-02-28T08:32:08+03:00

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Стали известны новые подробности неприятностей Риммы Шатовкиной, экс-председателя суда Новосибирской области. Судья во время отпуска стала жертвой оттепели и нечищеных козырьков. На улице Гоголя на нее свалился снег.

— Снег упал с козырька аптеки, первый этаж. По большому счету, не сильно и упало, но все равно этот случай был. А если бы пострадал ребенок? Мы конечно проработали вопрос со всеми и мелкими, и крупными предприятиями, чтобы они мониторили эту ситуацию в ежедневном режиме, — прокомментировал КП-Новосибирск Сергей Жиров, глава Дзержинского района. — У нас создана специальная бригада, которая осуществляет объезд всей территории. Мы живем в Сибири, такие случаи, к сожалению, бывают. Но мы делаем все, чтобы их избежать. Случай с судьей первый в этом сезоне и надеюсь, последний.

По словам главы района, уже сегодня на утреннем совещании ему доложили, что все крыши предприятий очищены от снега.

— Есть проблема, где самовольно настроены козырьки над балконами, этот вопрос тяжело решается, не всегда в эту квартиру можно попасть, найти человека, — говорит Сергей Жиров. — Мы подобные квартиры отслеживаем, мы знаем, где они расположены и делаем ограждения, просто закрываем доступ, чтобы люди не ходили под этими балконами.

Глава района в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, что после ЧП с Риммой Шатовкиной на всех предприятиях очистили кровли.Фото: Виктория МИНАЕВА

Фото: Виктория МИНАЕВА

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В Новосибирске жертвой коммунальщиков, тепла и снега стала судья. Римма Шатовкина, которую не так давно отправили в отставку с поста председателя областного суда (но не лишили судейских полномочий), оказалась на лечении после похода в аптеку.

По данным «КП» - Новосибирск», женщина вместе с дочерью подъехали на «Лексусе» к аптеке на улице Гоголя. Римма Викторовна сделала пару шагов, как на нее посыпался снег (подробнее).

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Это начинается в конце зимы и начале весны. С крыш сходит снег, падают сосульки и попадают на головы людей. Случается и иначе: снег сбрасывают рабочие, которые чистят кровли. Так произошло с депутатом барабинского горсовета Константином Терещенко.

- Я шел спокойно, за мной шла женщина с ребенком. Никаких лент. Идешь, а они скидывают, - рассказал Терещенко в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU