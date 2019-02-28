«Успел включить телефон и начал снимать» - как действовать, если на голову упала сосулька, или глыба снега

28 Февр. 04:03 2019-02-28T08:36:22+03:00

«Хорошо, что успел снять на видео» - депутат рассказал, как судился с коммунальщиками. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Это начинается в конце зимы и начале весны. С крыш сходит снег, падают сосульки и попадают на головы людей. Случается и иначе: снег сбрасывают рабочие, которые чистят кровли. Так произошло с депутатом барабинского горсовета Константином Терещенко.

- Я шел спокойно, за мной шла женщина с ребенком. Никаких лент. Идешь, а они скидывают, - рассказал Терещенко в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Когда, получив удар по голове, мужчина упал, рабочие постарались «ликвидировать улику» - отсутствие ограждения. Решили обозначить территорию лентой, и тогда, возможно, Терещенко не доказал бы, что шел по свободному тротуару.

- Благо, я просто успел включить телефон и начал снимать не смотря на то, что лежал практически в бессознательном состоянии, - рассказал он.

Эта история произошла уже давно. Но подобные ЧП случаются снова, и снова. В том числе – с детьми. А недавно врачам на проблемы из-за рухнувшего с крыши снега пожаловалась экс-председатель областного суда Римма Шатовкина. Правда, тяжесть ее травмы вызывает большие сомнения.

Подробнее о происшествиях со снегом и льдом – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».