2019-02-28T08:36:22+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Успел включить телефон и начал снимать» - как действовать, если на голову упала сосулька, или глыба снега

ЧП из-за сосулек и снега происходят в разных городах России.ЧП из-за сосулек и снега происходят в разных городах России.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Опытом поделился депутат, переживший серьезную травму. Как добивался правосудия, он рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»

«Хорошо, что успел снять на видео» - депутат рассказал, как судился с коммунальщиками. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Это начинается в конце зимы и начале весны. С крыш сходит снег, падают сосульки и попадают на головы людей. Случается и иначе: снег сбрасывают рабочие, которые чистят кровли. Так произошло с депутатом барабинского горсовета Константином Терещенко.

- Я шел спокойно, за мной шла женщина с ребенком. Никаких лент. Идешь, а они скидывают, - рассказал Терещенко в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Когда, получив удар по голове, мужчина упал, рабочие постарались «ликвидировать улику» - отсутствие ограждения. Решили обозначить территорию лентой, и тогда, возможно, Терещенко не доказал бы, что шел по свободному тротуару.

- Благо, я просто успел включить телефон и начал снимать не смотря на то, что лежал практически в бессознательном состоянии, - рассказал он.

Эта история произошла уже давно. Но подобные ЧП случаются снова, и снова. В том числе – с детьми. А недавно врачам на проблемы из-за рухнувшего с крыши снега пожаловалась экс-председатель областного суда Римма Шатовкина. Правда, тяжесть ее травмы вызывает большие сомнения.

Подробнее о происшествиях со снегом и льдом – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Скачать передачу [mp3, 25.0 МБ]
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