Сходила в аптеку: на экс-председателя областного суда свалился снег с крыши

В Новосибирске жертвой коммунальщиков, тепла и снега стала судья. Римма Шатовкина, которую не так давно отправили в отставку с поста председателя областного суда (но не лишили судейских полномочий), оказалась на лечении после похода в аптеку.

По данным «КП» - Новосибирск», женщина вместе с дочерью подъехали на «Лексусе» к аптеке на улице Гоголя. Римма Викторовна сделала пару шагов, как на нее посыпалось с крыши пятиэтажки. Инцидент был неприятным, но, видимо, не критичным. На место ЧП не вызвали ни полицию, ни «Скорую». Уже дома Римма Шатовкина почувствовала себя неважно, оттуда и поехала в травмпункт. Сейчас она находится на лечении в больнице.

- Я оставлю все это без комментариев, хорошо? Это мое личное право. Не та это ситуация… В конечном итоге есть еще и врачебная тайна, которую журналисты должны соблюдать, - заявила журналистам «КП» - «Новосибирск» Шатовкина.

В полиции «Комсомолке» подтвердили, что узнали о происшествии от врачей. Сейчас в деле разбирается Следственный комитет.

- По факту падения снега проводится уголовно-процессуальная проверка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - прокомментировал «КП» Дмитрий Чечулин, представитель СКР по Новосибирской области.

Будет ли подавать в суд на коммунальщиков судья, пока неизвестно. Напомним, несколько лет назад в похожей ситуации оказался депутат из Барабинска Константин Терещенко. Когда он шел на совещание к губернатору, на голову ему свалился кусок льда. Депутат также лечился в больнице, а потом отсудил в качестве компенсации 50 тысяч рублей.

- Моральный вред, получается, удовлетворили частично. А вот медицинские расходы не учли - мол, надо было лечиться бесплатно в 34-й больнице, а не ехать в Дорожную, - рассказывал «КП» Терещенко.

Напомним, 61-летняя Римма Шатовкина покинула место председателя Новосибирского областного суда в прошлом году, с тех пор ее на работе не видели - судья взяла длинный отпуск, который в связи с больничным, видимо, растянется.