В Минздраве пообещали отремонтировать крыло больницы, где грудничков мыли в раковине для посуды
Мошковскую ЦРБ, на детское отделение которой жаловались общественники, ждет ремонт.
— В настоящий момент в Мошковской ЦРБ установлены деревянные окна, но уже в ближайших планах стоит реконструкция детского отделения. Центральная районная больница находится на особом контроле министерства здравоохранения — по итогам публикаций фотографий в социальных сетях будет проведена дополнительная проверка, — сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.
Плачевное состояние больницы под Новосибирском..
Напомним, на детское отделение больницы обратили внимание сотрудники общественной организации «Гражданский патруль». Они заявили, что в палатах грязные матрацы, на окнах — изморозь, а душевых комнат нет вообще. Из-за этого мамы вынуждены купать грудничков в раковинах, где до этого мыли посуду и овощи. Сейчас больницу проверяет прокуратура, также запланирована проверка от МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU