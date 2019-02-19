2019-02-19T06:34:30+03:00
Общество

В Минздраве пообещали отремонтировать крыло больницы, где грудничков мыли в раковине для посуды

Мошковскую ЦРБ, которую после жалобы общественников проверяет прокуратура, теперь ждет дополнительная проверка от областного Минздрава
Виктория МИНАЕВА
Поделиться:
В таких условиях были вынуждены лечиться дети. Фото: Гражданский патруль.В таких условиях были вынуждены лечиться дети. Фото: Гражданский патруль.
Изменить размер текста:

Мошковскую ЦРБ, на детское отделение которой жаловались общественники, ждет ремонт.

— В настоящий момент в Мошковской ЦРБ установлены деревянные окна, но уже в ближайших планах стоит реконструкция детского отделения. Центральная районная больница находится на особом контроле министерства здравоохранения — по итогам публикаций фотографий в социальных сетях будет проведена дополнительная проверка, — сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Плачевное состояние больницы под Новосибирском..

Напомним, на детское отделение больницы обратили внимание сотрудники общественной организации «Гражданский патруль». Они заявили, что в палатах грязные матрацы, на окнах — изморозь, а душевых комнат нет вообще. Из-за этого мамы вынуждены купать грудничков в раковинах, где до этого мыли посуду и овощи. Сейчас больницу проверяет прокуратура, также запланирована проверка от МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Муж-«невидимка»: сибирячка пыталась через суд признать должника по алиментам пропавшим
Просил скидку с ножом: в Новосибирской области недовольный клиент убил швею
«Убивал обогревателем»: налетчик убил продавца, которая отказалась ему «занять сигарет»
«Особо тяжкое»: в Новосибирске арестовали экс-начальника Дзержинской полиции
«Он растерянно шел по дороге»: в Новосибирске ищут родню мужчины с потерей памяти
Таран на «встречке»: под Новосибирском в аварии с фурой погиб водитель автобуса
«Мама, это мы с тобой, дорогая!»: фанаты подарили певцу Шуре семейную подушку
Последний император: новосибирские общественники собирают деньги на баннер с царской семьей
Погода на день в Новосибирске: 19 февраля будет порывистый ветер и нулевая температура
В муке и шортиках: сибирячка устроила отвязные танцы на кухне
«Зверство и только»: в Новосибирске второклассника, забывшего сменную обувь, заставили ходить по школе в носках
Вековой юбилей: в Новосибирске отметили столетие транспортной полиции
Это видео заставит вас поверить в людей: виртуоз сыграл на аккордеоне у метро вместо замерзшей бабушки
Дорогие сухари: в Новосибирске подскочили цены на гренки и вяленую рыбу
«Погостил у родителей и исчез»: в Новосибирске ищут пропавшего парня в зеленом пуховике