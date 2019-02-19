В Минздраве пообещали отремонтировать крыло больницы, где грудничков мыли в раковине для посуды

СЕГОДНЯ 06:34 2019-02-19T06:34:30+03:00

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Мошковскую ЦРБ, на детское отделение которой жаловались общественники, ждет ремонт.

— В настоящий момент в Мошковской ЦРБ установлены деревянные окна, но уже в ближайших планах стоит реконструкция детского отделения. Центральная районная больница находится на особом контроле министерства здравоохранения — по итогам публикаций фотографий в социальных сетях будет проведена дополнительная проверка, — сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/691774" frameborder="0"></iframe> Плачевное состояние больницы под Новосибирском..

Напомним, на детское отделение больницы обратили внимание сотрудники общественной организации «Гражданский патруль». Они заявили, что в палатах грязные матрацы, на окнах — изморозь, а душевых комнат нет вообще. Из-за этого мамы вынуждены купать грудничков в раковинах, где до этого мыли посуду и овощи. Сейчас больницу проверяет прокуратура, также запланирована проверка от МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU