Прокуратура проверяет больницу, где грудничков мыли в раковине для посуды

СЕГОДНЯ 13:35 2019-02-18T13:35:59+03:00

После публикаций в СМИ в Мошковскую ЦРБ нагрянули с проверкой [видео]

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Прокуратура заинтересовалась Мошковской больницей после жалобы общественников и публикаций в СМИ. Напомним, ранее сотрудники организации «Гражданский патруль» заявили, что в детском отделении больницы созданы нечеловеческие условия для маленьких пациентов и их родителей.

— В детских палатах холодно, матрасы грязные, в пятнах, порван линолеум, — перечисляют общественники. — Горячей воды нет или недостаточно, на окнах образовывается наледь, рамы продувает ветром. Душевая комната отсутствует, грудных детей мамы купают в раковинах, в которых также вынуждены мыть посуду и овощи.

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После жалоб прокурор Мошковского района Сергей Пустовой организовал проверку. И уже названы первые нарушения.

— Выявлены нарушения требований СанПин к внутренней отделке двух палат. Проверка не окончена, — добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

Также больницу ждет проверка от МЧС, есть версия, что там нарушают правила пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU