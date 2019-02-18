Прокуратура проверяет больницу, где грудничков мыли в раковине для посуды
Прокуратура заинтересовалась Мошковской больницей после жалобы общественников и публикаций в СМИ. Напомним, ранее сотрудники организации «Гражданский патруль» заявили, что в детском отделении больницы созданы нечеловеческие условия для маленьких пациентов и их родителей.
— В детских палатах холодно, матрасы грязные, в пятнах, порван линолеум, — перечисляют общественники. — Горячей воды нет или недостаточно, на окнах образовывается наледь, рамы продувает ветром. Душевая комната отсутствует, грудных детей мамы купают в раковинах, в которых также вынуждены мыть посуду и овощи.
Плачевное состояние больницы под Новосибирском..
После жалоб прокурор Мошковского района Сергей Пустовой организовал проверку. И уже названы первые нарушения.
— Выявлены нарушения требований СанПин к внутренней отделке двух палат. Проверка не окончена, — добавили в пресс-службе областной прокуратуры.
Также больницу ждет проверка от МЧС, есть версия, что там нарушают правила пожарной безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU