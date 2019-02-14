Груднички в раковине для посуды: пациенты пожаловались на нечеловеческие условия в больнице под Новосибирском

СЕГОДНЯ 08:53 2019-02-14T09:29:36+03:00

В больнице Новосибирской области грудничков купают в раковине для посуды, а на окнах в палатах наледь и прогнившие полы

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Общественники просят новосибирский Минздрав провести внеплановую проверку санитарного состояния детской поликлиники в Мошковском районе. За помощью в «Гражданский патруль» обратились местные жители.

Как стало известно правозащитникам, детский стационар не отвечает санитарным нормам и требует капитального ремонта. Так, районной больнице требуется полная замена окон, напольного покрытия, ремонт электропроводки и обустройство туалетных и душевых комнат.

— По сообщению родителей пациентов детского отделения, детей лечат в ненадлежащих условиях. В палатах холодно, на окнах наледь, рамы продувает ветром. Постельные принадлежности в пятнах, линолеум порван. Горячей воды нет или недостаточно. Душевая комната отсутствует, грудных детей мамы купают в раковинах, в которых вынуждены мыть посуду и овощи. А из-за недостаточного электроснабжения в отделении периодически отключается электричество. Также мамы сообщают, что дозировку лекарств медсестры поликлиники могут делать на глаз, — описывает ситуацию «Гражданский патруль».

В палатах прогнили матрасы и полы. Фото: Гражданский патруль.

Также недовольство пациентов вызывает и больничное питание. Как правило, горячие блюда подаются остывшими.

— Просим министра здравоохранения области не только провести проверку всех перечисленных фактов, но также принять все меры по устранению нарушений, включая выделение дополнительного финансирования Мошковской ЦРБ для проведения капитального и текущего ремонта помещений больницы, — отметил глава общественной организации Ростислав Антонов.

Обращение в Минздрав правозащитники подали сегодня, 14 февраля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/691774" frameborder="0"></iframe> Плачевное состояние больницы под Новосибирском..

ИСТОЧНИК KP.RU