2019-01-29T09:06:55+03:00
Общество

Певица Машани, спевшая про рубль и Путина, сняла клип в стиле аниме

Машани выпустила мультяшный клип про Крымский мост в стиле аниме
Надежда ЯРКОВА
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Клип снят в стиле аниме. Стоп-кадр с видео youtube.com Mashany Music.Клип снят в стиле аниме. Стоп-кадр с видео youtube.com Mashany Music.
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Мария Якушева, известная как певица Машани, выпустила новый клип, он снова патриотичный — в этот раз про Крымский мост.

— Я являюсь автором текста, музыки и идеи клипа. Идея песни пришла, когда знакомые рассказали о конкурсе на лучшую песню про Крымский мост, но в конкурсе я не стала участвовать, но идея мне сама понравилась и я записала песню и сняла клип. Идеи по поводу клипа не было, песню я записала осенью, уже холодно, клип красивый, красочный на природе не снимешь, да и желательно было бы тогда снимать сам Крымский мост, а это уже дорого. И я подумала, почему бы не сделать мультяшный клип. Я попросила своих друзей из компании Falcoware и они сделали такой клип, — рассказала певица Машани.

По сюжету клипа, мальчик и девочка находятся на разных берегах и хотят друг с другом встретиться. Мальчик решает построить мост и зовет на помощь своих друзей, — рассказала Машаня.

— Я подниму бокал за наше счастье, за любовь и жизнь, что в нашей власти.

И подниму бокал за главный тост и выпью залпом до конца

Пусть этот прочный Крымский мост соединяет наши сердца, — поется в песне.

Новосибирская певица Машаня известна своими патриотичными песнями. Так у нее есть песня в поддержку российского рубля «Рубль-доллар», и о президенте «Мой Путин».

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