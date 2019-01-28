Срочная эвакуация: новосибирские больницы, школы и банки получили сообщения о заложенных бомбах

СЕГОДНЯ 06:06 2019-01-28T07:09:31+03:00

Сегодня утром сразу в несколько учреждений города поступили сообщения о заложенных бомбах

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В понедельник, 28 января, в несколько учреждений Новосибирской области поступила информация о минировании зданий. Проводится экстренная эвакуация людей.

— Сообщения о минировании получили в администрации города Обь, в больнице Краснообска, поликлинике на улице Героев Революции, 5. Медицинские учреждения на улице Охотской, Промышленной, а также в школы на Вертковской, Зорге и Перевозчикова. Помимо этого, проходит эвакуация посетителей и персонала банка «Левобережный» на улице Кирова, — сообщают подписчики группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Также эвакуируют помещения на улице Зорге, 39, Тимирязева 70/1, Объединения, 35, Свердлова, 16, Советская, 5 - БЦ «Кронос», а также администрации Ордынского района и Искитима.

— На улице Кирова,113, «Северянка». Зашла управляющая, сказала срочная эвакуация, поступило сообщение о том, что в здании заложена бомба. Всех эвакуировали в срочном порядке, — рассказал «КП» — Новосибирск» очевидец Станислав Трефелов.

Другие очевидцы сообщают об эвакуации из здания на улице Державина, 28, где находится Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

Всего более десяти точек по Новосибирску, где в данный момент эвакуируют людей. На местах работают спасатели, полиция и медики.