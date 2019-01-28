Сообщили о бомбе: в Краснообске больных из заминированной больницы эвакуировали в лицей

СЕГОДНЯ 07:58 2019-01-28T08:21:03+03:00

В центральную районную больницу Краснообска сегодня утром поступило сообщение о заложенной бомбе

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром и до рабочего поселка Краснообск докатилась волна минирований, там сообщили о заложенной бомбе в больнице.

— В Краснообске заминирована территория больницы, больных отправили по домам, а людей из реанимации в Лицей №13, — рассказала «КП» — Новосибирск очевидец Динара Сапакова.

В лицее информацию об эвакуированных пациентах также подтвердили.

— Из реанимации они или нет, но людей из больницы привезли около 10 часов утра. До сих пор они сейчас здесь находятся, — уточнили в лицее №13 Краснообска, добавив, что занятия у школьников отменили, детей отправили по домам.

Также сегодня утром на электронную почту Ордынской центральной районной больницы поступило сообщение о минировании.

— В срочном порядке было проведено заседание районной антитеррористической комиссии во главе с руководителем района Олегом Орлом. Проведены все необходимые оперативные действия. Больные и медперсонал больницы были экстренно эвакуированы, — рассказали в сообществе «Твоя Ордынка» в соцсетях в «ВКонтакте».