Сообщили о бомбе: в Краснообске больных из заминированной больницы эвакуировали в лицей
Сегодня утром и до рабочего поселка Краснообск докатилась волна минирований, там сообщили о заложенной бомбе в больнице.
— В Краснообске заминирована территория больницы, больных отправили по домам, а людей из реанимации в Лицей №13, — рассказала «КП» — Новосибирск очевидец Динара Сапакова.
В лицее информацию об эвакуированных пациентах также подтвердили.
— Из реанимации они или нет, но людей из больницы привезли около 10 часов утра. До сих пор они сейчас здесь находятся, — уточнили в лицее №13 Краснообска, добавив, что занятия у школьников отменили, детей отправили по домам.
Также сегодня утром на электронную почту Ордынской центральной районной больницы поступило сообщение о минировании.
— В срочном порядке было проведено заседание районной антитеррористической комиссии во главе с руководителем района Олегом Орлом. Проведены все необходимые оперативные действия. Больные и медперсонал больницы были экстренно эвакуированы, — рассказали в сообществе «Твоя Ордынка» в соцсетях в «ВКонтакте».
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