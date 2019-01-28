2019-01-28T08:21:03+03:00
Происшествия

Сообщили о бомбе: в Краснообске больных из заминированной больницы эвакуировали в лицей

В центральную районную больницу Краснообска сегодня утром поступило сообщение о заложенной бомбе
Надежда ЯРКОВА
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Пациентов больницы эвакуировали в краснообский лицей. Фото: vk.com/krasnoobsk.Пациентов больницы эвакуировали в краснообский лицей. Фото: vk.com/krasnoobsk.
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Сегодня утром и до рабочего поселка Краснообск докатилась волна минирований, там сообщили о заложенной бомбе в больнице.

— В Краснообске заминирована территория больницы, больных отправили по домам, а людей из реанимации в Лицей №13, — рассказала «КП» — Новосибирск очевидец Динара Сапакова.

В лицее информацию об эвакуированных пациентах также подтвердили.

— Из реанимации они или нет, но людей из больницы привезли около 10 часов утра. До сих пор они сейчас здесь находятся, — уточнили в лицее №13 Краснообска, добавив, что занятия у школьников отменили, детей отправили по домам.

Также сегодня утром на электронную почту Ордынской центральной районной больницы поступило сообщение о минировании.

— В срочном порядке было проведено заседание районной антитеррористической комиссии во главе с руководителем района Олегом Орлом. Проведены все необходимые оперативные действия. Больные и медперсонал больницы были экстренно эвакуированы, — рассказали в сообществе «Твоя Ордынка» в соцсетях в «ВКонтакте».

«Обыщите все аналогичные школы. Мы все фиксируем», - неизвестные заявляют о взрывчатках в зданиях Новосибирска. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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