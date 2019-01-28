«В вашем здании взрывное устройство. Не повторяйте ошибку магнитогорцев»: новосибирские здания «заминировали» письмом через интернет

СЕГОДНЯ 07:45 2019-01-28T07:45:16+03:00

Люди получили письма с угрозами, в которых говорится о бомбе

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Бизнес-центры, больницы, школы, администрации в Новосибирской области переживают эвакуацию. В здания поступили сообщения о минировании.

— Нам сказали, что бомбу искать будут. Ну мы собрались и пошли на улицу. Паники не было. Стояла пожарная машина и «Скорая», видел пару полицейских, а вот кинологов не видел, — рассказал «КП»-Новосибирск» очевидец эвакуации бизнес-центра на Кирова, 113.

Новосибирская служба эвакуации АСТ-54, опубликовала в соцсетях предполагаемое письмо от лжеминеров. Его получили сотрудники зданий на электронную почту:

— Хотим сообщить, что в вашем здании взрывное устройство. А также в ряде других аналогичных объектах по всему городу. Времени совсем немного, поэтому советуем торопиться эвакуироваться. Не повторяйте ошибку магнитогорцев, но мы их оповещали... Хорошо подумайте, прежде, чем игнорировать сообщение, возможно, этим вы спасете жизни. Послание службам. Обыщите все аналогичные школы. Мы все фиксируем. Потом либо шапки полетят, либо население вас загрызет за игнорирование.

Письма с грозами, из-за которых эвакуируют людей в Новосибирске.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»