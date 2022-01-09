Российские казахи отказались от строительства мечети на границе, испугавшись радикальных исламистов

Большинство мусульман из села Карасарт выступили против строительства мечети. Фото: Виктория МИНАЕВА

Уже очевидно, что мирные протестующие в Казахстане стали разменной монетой в кошельке отморозков. Бандитов и мародеров. В Алма-Ате за оружие взялись и радикальные исламисты. Во всяком случае, казнь полицейских с их обезглавливанием — признак того, что в беспорядки ввязались религиозные фанатики.

Сложно сказать, какая доля преступлений в полыхающем Казахстане принадлежит именно им, но свой кусок кровавого пирога они явно получили. И, похоже, интересует их не только Казахстан, но и приграничные российские территории.

— Это дело рук бородачей-радикалов, они резали. Везде, где терроризм - они. Мой народ никак не должен был так делать. Казахи — они вообще спокойные, а еще наивные. Люди устали от бедности, социальной незащищенности, еще этот коронавирус. Вышли на улицы с протестом. И их использовали эти радикалы. Просто подставили народ, — рассказывала во время интервью КП-Новосибирск мать казахского полицейского Марина Кушербаева.

Сын у нее служит в Нур-Султане, а она живет в России — в Карасукском районе Новосибирской области. Здесь русские села граничат с двумя аулами — в них проживают казахские диаспоры. И сейчас, когда Казахстан пытаются залить кровью отмороженные боевики, жители района вспоминают идею о строительстве мечети на границе. Не свою идею, а предложение, которое внезапно пришло со стороны.

— Вдруг, нам из районной администрации говорят, что есть предложение построить большую мечеть. Что вот кто-то из мусульман вышел с такой инициативой, — рассказывает нам старожил из приграничного аула Карасарт, попросивший не называть его имени. — И у нас, как у местных казахов, спрашивают: «нужна вам мечеть?». И вы знаете… Мы посовещались и ответили: нет!

Марина Кушербаева считает, что радикалы подставили мирных протестующих. Фото: Виктория МИНАЕВА

— Почему?

— Потому что предложили построить даже не в ауле, а на въезде в район. И мы поняли, что там будут собираться неизвестно кто. А есть же полно молодых наивных парней. Всему верят. Завербовать — ничего не стоит. Еще только вопрос встал о строительстве мечети, а какие-то люди уже стали мулу искать. И не среди нас — местных — а где-то на стороне. Очень странная история получилась. Нам такого не надо. Просто страшно стало за своих детей.

Звоним главе района Александру Гофману. Он эту историю, конечно, помнит.

— Это предложение поступило под эгидой областного мусульманского сообщества, — рассказал КП-Новосибирск Александр Гофман. - Говорят: «Давайте построим мечеть на въезде в Карасук». Говорят, что деньги на строительство будут от богатых спонсоров из-за границы. Я отвечаю: «У нас в районе есть два села, где одни казахи проживают, можно там построить». «Нет», — говорят, — «нужно именно на въезде, чтобы дальнобойщики могли там остановиться, чтобы у них была возможность помолиться». Я говорю: «А если вместе с возможностью к нам придут наркотики и оружие?»

Вопрос о строительстве мечети вынесли на суд казахских диаспор в Карасукском районе. Фото: Виктория МИНАЕВА

Через границу действительно идут фуры — из Казахстана, Узбекистана… Глава решил вынести вопрос на обсуждение с диаспорой. Российские казахи, хоть и мусульмане, выступили против. Отказались от такого подарка от неизвестных.

— Сказали, что хотят жить без источников финансирования извне. Поэтому решаем вопрос о возможном строительстве там, где сами казахи проживают – в ауле. Это может быть небольшая мечеть, но своя. А не так как предлагали - огромную и сразу на въезде, — говорит Гофман.

Через границу идут многочисленные фуры. Фото: Виктория МИНАЕВА

Тут, конечно, сложно утверждать, что мусульманский храм, от которого отказались, непременно грозил неприятностями. Может, стоял бы мирно, заходили бы дальнобойщики, были бы благодарны… Но даже сами мусульмане предпочли воздержаться. И теперь, когда в Казахстане радикалы устроили резню, говорят: это было мудрое решение.

- Ислам – не однородная религия, в нем масса течений. Не все они являются конструктивными и, скажем так, дружественными по отношению к российским властям и российской цивилизации. Здесь нужно только приветствовать осторожность жителей, - говорит новосибирский депутат и общественный деятель, занимающийся национальными вопросами, Ростислав Антонов. – В то же время, мечеть является очень важным объектом – и социальным, и религиозным. Но при недостаточном контроле в ней действительно могут возникнуть проблемы. Государство должно быть очень аккуратным. Не должно быть у нас эмиссаров из других стран, и нельзя допускать радикализации религиозных течений – не имеет значения каких.

Радикальные исламисты приложили руку к беспорядкам в Казахстане. Фото: REUTERS.

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