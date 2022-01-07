«Аэропорт стерегли автоматчики, внутри были слышны крики, визги...»: россиянка рассказала, как улетала из Нур-Султана последним рейсом

Задержали вылет самолета на час. Фото: личный архив.

Жительница Новосибирска отправилась в Казахстан по работе. Но командировка оказалась экстремальной: в столице объявили комендантский час, отель превратился в казарму, а аэропорт - в крепость. Наша собеседница вернулась в Россию последним рейсом. Попросив об анонимности, она рассказала КП-Новосибирск, как ее командировка превратилась в испытание.

«ДЛЯ РЕВОЛЮЦИИ В НУР-СУЛТАНЕ СЛИШКОМ ХОЛОДНО»

- Вы прилетели в Алма-Ату, когда там все было спокойно. Никаких предпосылок к мятежу не замечали?

- По Алма-Ате гуляла до двенадцати ночи, и парк перед Домом Правительства был оцеплен. То есть стояло несколько машин полиции, дорога была перекрыта... Говорили, что это - из-за каких-то праздничных мероприятий, - рассказала КП-Новосибирск собеседница. - Через парк пройти было нельзя. А больше ничего не предвещало. И все тихо-спокойно. Потом я прилетела в Нур-Султан, и скоро почувствовала, что происходит что-то ненормальное.

- Что именно?

- Пошли перебои со связью, перебои с вай-фаем. Хотя работали все учреждения, и вполне было спокойно. Когда я приехала к гостинице, она была закрыта, стояла охрана. Запускали по документам. А ночью стали хлопать двери, было слышно, что люди бегают, в коридорах что-то происходило. Утром в нашу гостиницу, довольно солидную, заехали сотни курсантов - совсем молоденьких худеньких мальчишек с наивными глазами. Номера были открыты, и было видно, что они и на раскладушках, и на полу спали. Я спрашивала у посвященных людей, они говорили, что-то происходит, что уже несколько атак отбили. Хотя в самом Нур-Султане было спокойно. Честно говоря, для революции там слишком холодно. В Нур-Султане - минус двадцать и дикий ветер. Очень тяжелый климат. Такой Таймыр, что передвигаться пешком невозможно. Для революции очень неподходящая погода. А в Алма-Ате - лето, и солнце светит.

- Что происходило дальше?

- Когда объявили комендантский час, все мероприятия в городе стали заканчиваться максимум в шесть часов, чтобы до одиннадцати все могли добраться до домов. В магазинах люди все сметали, все было пусто. Отключили полностью всю связь. Отрубили мессенджеры. Не работали ни WhatsApp, ни Telegram. Единственное, что работало, это Viber. Не работали соцсети. Смогла зайти только во Вконтакте написала, что у меня все в порядке. Российские SIM-ки не работают: ни мне позвонить не могут, ни я. Казахские SIM-ки вроде работают, но интернета нет, банки не работают, и внести деньги невозможно. Телефон - бесполезный.

САМОЛЕТ, ИСЧЕЗАЮЩИЙ С ТАБЛО

- Как вы покидали Казахстан?

- Для выезда нужно сдавать ПЦР-тесты, но почти никакие лаборатории не работают. Кое-как удалось найти тех, кто работает, сдала. Они до двенадцати ночи должны были прислать результаты, но интернет не работает... Ночью интернет дали буквально на два часа. Я открыла онлайн-табло аэропортов, стала смотреть, есть рейсы, или нет. И разные онлайн-табло показывают разную информацию. Дозвониться в аэропорт невозможно: либо не берут трубки, либо занято. И ПЦР-тест не получить. Поехала в аэропорт на свои страх и риск. К аэропорту когда подъезжали, он был оцеплен: автоматчики, контроль. А пока ехали, по дорогам шла военная техника. Когда проходили в аэропорт, пропускали только тех, у кого есть билеты. Больше никого не пропускали: ни провожающих, ни кого-то другого.

И оказалось, что в международном аэропорту все рейсы, кроме нашего отменили. Во все города и страны. И наша казахская авиакомпания все рейсы, кроме нашего, отменила. Потому что нет ни навигации, ни чего. Людей, кто прошел регистрацию, но рейсы отменяли - выводили из аэропорта.

- Как вам удалось улететь без теста?

- Просто повезло, что в итоге ничего не спрашивали. Но я улетела не сразу. Самолет задерживали, и никто не мог сказать, полетим мы или нет. В аэропорту ничего не работает, кафе закрыты. Мы сидели в аэропорту, и были слышны крики, визги... Было непонятно, что происходит. Оказалось, что это - телевизор, идут постоянные трансляции. Полное отсутствие связи и возможности понять, что происходит, и никому ничего не можешь сообщить - это страшно, ты полностью оторван от мира. Возникает всеобщая паника. Задержали самолет на час, и когда его дали, это был какой-то «кукурузник» - маленький, трясущийся, громкий.

- Близкие переживали о вашем возвращении?

- Мама следила да тем, как я вылетаю. Говорит, не было нигде информации про наш рейс. И даже, когда мы вылетели, мама говорит в Толмачево появилась информация о прибытии нашего борта, но потом исчезла. И снова - никакой информации, и она появилась за десять минут до посадки. Вот такой квест.

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