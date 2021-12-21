Омикрон запузырился: рассматривем первые фото нового штамма

Так выглядит омикрон на шестые сутки заражения. Фото: Роспотребнадзор.

Коронавирус – зараза такая – просто так перед камерами не позирует. Но ученые «Вектора» устроили настоящие танцы с колбами, чтобы отфиксировать внешность мерзавца. Классическая версия ковида давно попала на фотографии ученых, а теперь мастера научной фотосъемки добрались до омикрона.

Вирусологи пустили в ход специально выращенные клетки. Заразили их омикроном. Но это было только начало сложного научного ритуала…

— Клетки были отделены от поверхности специальных флаконов, в которых они выращивались, на шестые сутки после заражения вирусом. Были залиты в смесь эпоксидных смол. С этих блоков сделаны очень тонкие срезы, чтобы полученные образцы были прозрачны для электронного пучка и их можно было рассматривать в электронном микроскопе, — описывает процесс Роспотребнадзор.

«Вектор» описывает этот снимок так: вирусные частицы коронавируса, вышедшие из клетки и скопившиеся на ее поверхности. Теперь надо понять, где клетка, где – частицы. Фото: Роспотребнадзор.

«Пузырьки» на снимках — это каналы внутриклеточной сети. По ним движутся необходимые для существования вируса вещества. Например, белок. Белки, из которых состоит омикрон, проскальзывают внутрь, а пузырек становится дополнительной «броней».

Специалисты, конечно, не просто для фоточек выращивали вирус, но и для изучения. Пока все идет к тому, что новый тип заразы окажется вполне схожим со своими предшественниками.

— В целом, состояние клеток при заражении штаммом омикрон, соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами, — говорят ученые.

Кстати, ранее ученые «Вектора» также сфографировали «дельту». Чтобы вырастить ее использовали клетки мартышек.

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