«Вектор» впервые показал вирус дельта, выращенный в клетках африканской зеленой мартышки

Так выглядит "дельта" под микроскопом. Фото: ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»

Благодаря новосибирским ученым мы можем буквально взглянуть врагу в лицо. Вирусологи Центра «Вектор» сфотографировали один из новых штаммов коронавируса и предоставили снимки КП-Новосибирск. Вот он, мерзавец, смотрите.

Чтобы сделать эти фотографии, ученые искусственно вырастили вирус. И даже этот процесс был сложным, а для человека, далекого от биологии — экзотическим. Специалисты использовали клетки африканской зеленой мартышки. Если быть точным — клетки почки этого зверя.

ФОТО №1

На одном из снимков вы видите две жирные точки — словно два глаза. Это как раз вирусы дельты. А фон, на котором они сняты — межклеточное пространство. Ради этого снимка микроскоп настроили на увеличение в 150 000 раз.

Снимок получен при увеличении микроскопа х 150 000. Фото: ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»

ФОТО №2

На другом снимке — уже более внушительная компания вирусов. Вот они, «колесами» расположились на фотографии.

— Некоторые из них ассоциированы с мембраной клетки, что может быть расценено как начало проникновения вируса в клетку путем слияния мембран, — объяснили КП-Новосибирск ученые.

Снимок получен при увеличении микроскопа х 120 000. Фото: ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»

ФОТО №3

На третьем снимке особенно хорошо видны «короны» на поверхности вирусов — именно из-за них зараза и называется коронавирусом.

Вирусы Sars-Cov 2 с типичной «короной» в межклеточном пространстве клеток Vero E6. Фото: ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»

Мы попытались описать вам фотографии простыми словами, но также предлагаем и научное описание каждого снимка, которым с КП-Новосибирск поделился Роспотребнадзор.

Фото №1: Две частицы вируса Sars-Cov 2 в межклеточном пространстве клеток Vero E6. Срез прошел через инвагинацию клеточной мембраны, поэтому одна из них (слева), кажется, расположенной внутри клетки. Снимок получен при увеличении микроскопа х 150 000;

Фото №2: Частицы вируса Sars-Cov 2 на плазматической мембране клеток Vero E6. Некоторые из них ассоциированы с мембраной клетки, что может быть расценено как начало проникновения вируса в клетку путем слияния мембран. Хотя более характерным для Sars-Cov 2 является эндоцитоз (поглощение клеткой, в результате которого вирус оказывается внутри специальных везикул). В обоих случаях прикрепление вируса к клетке зависит от того есть ли на клеточной мембране специфический рецептор ACE2. Снимок получен при увеличении микроскопа х 120 000;

Фото №3: Вирусы Sars-Cov 2 с типичной «короной» в межклеточном пространстве клеток Vero E6. На фото частицы имеют разный диаметр, так как срезаны на разных уровнях. Технология получения ультратонких срезов позволяет сделать три последовательных среза частицы диаметром 120 нм. Снимок получен при увеличении микроскопа х 120 000.

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