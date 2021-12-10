Как «Вектор» изучает новый штамм коронавируса: репортаж из секретных лабораторий, куда попал «омикрон»

Специалисты нарабатывают материал для изучения штамма «омикрон». Фото: Игорь НИКОЛАЕВ

В Федеральный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» на днях поступил мутирующий образец COVID-19 под названием «омикрон». В России на сегодняшний день новый вид штамма официально подтвержден у двух человек, которые прибыли в страну из ЮАР. В коронавирусные обсерваторы помещены 177 туристов, прилетевших из зоны риска по завозу «омикрона». Пока ученые ломают голову над тем, насколько опасен этот мутирующий возбудитель болезни и поможет ли от него существующая в России вакцина, сотрудники «Вектора» уже вовсю изучают новые образцы.

РАСШИФРОВКА ГЕНОМА

В первой и очень важной в процессе исследования лаборатории знакомятся с вирусом, так сказать, изнутри.

Журналистов заранее предупреждают быть максимально осторожными, не прикасаться к поверхностям и просят ничего не задеть и не уронить. И дело тут вовсе не в заразе, а в сверхчувствительности приборов. Сбитую случайно настройку специалистам придется восстанавливать несколько часов, а потеря времени в данных условиях непозволительная роскошь.

Процесс расшифровки геномов. Фото: Игорь НИКОЛАЕВ

— Этот прибор называется секвенатор. С его помощью происходит расшифровка геномов, в том числе и нового коронавируса. С помощью этого оборудования мы и определили, что поступившие образцы принадлежат к штамму «омикрон». Как это происходит и каким образом мы определили, что это именно «омикрон», а не «дельта», например? Специально подготовленные пробы помещаются в прибор, он работает, расшифровывает генетическую информацию. А затем биоинформатики проводят анализ полученных данных. Если набор мутаций соответствует какому-либо штамму, мы делаем выводы. Затем производится выделение штаммов, чтобы получить биологический материал. На эту работу уходит около двух недель. То есть на специальных чувствительных культурах клеток вирус размножается и нарабатывается в достаточном количестве, — рассказывает КП-Новосибирск заместитель директора научного центра вирусологии и биотехнологии Татьяна Непомнящих.

Процесс секвенирования происходит внутри этого аппарата. Фото: Игорь НИКОЛАЕВ

Проходим внутрь. В небольшом помещении на столах размещено оборудование, внешне напоминающее пластиковые боксы с мониторами. На экране мы видим замысловатые графики, понятные только специалистам. Приборы издают небольшой гул, похожий на звук печатающего принтера.

Ученые «Вектора», анализируя полученные образцы, пришли к выводу, что это «омикрон». Фото: Игорь НИКОЛАЕВ

Как раз сейчас в лаборатории идет процесс наработки материала.

Следующий этап — развернутые вирусологические исследования. Помогают ученым в этом процессе животные. Правда, обезьян из коронавирусных помощников исключили: дорогое это удовольствие. Один примат обходится в полмиллиона, а для подобных экспериментов понадобится целая компания макак. Отдуваются за всех сейчас сирийские хомячки, проявившие особую чувствительность к коронавирусу.

Всемирно известный научный центр расположен в поселке Кольцово Новосибирской области. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

В ЗАКРЫТЫХ БОКСАХ

Разумеется, в ту часть, где ученые работают с живым вирусом и хомячками, журналистам вход воспрещен. Поэтому довольствуемся только рассказом об экспериментах.

— С помощью следующего исследования определяются такие параметры, как способность вируса передаваться от животного к животному. Как правило, самые опасные вирусы — это не те, которые вызывают тяжелое течение заболевания, а те, которые при этом легко передаются от носителя к носителю, — говорит Татьяна Непомнящих.

Кстати, «омикрон» отличается от других штаммов коронавируса наличием у него характерных мутаций. Но пока говорить о том, каков этот набор отличительных признаков, а главное, как штамм поведет себя в больших масштабах, еще преждевременно. Однако Всемирная организация здравоохранения уже предупреждает, что «омикрон» распространился уже в 50 странах и обладает высокой заразностью, быстро переходя от человека к человеку.

Специалистам «Вектора» еще только предстоит выяснить, вытеснит ли новый вид другие штаммы и как поведет себя в дальнейшем.

ОПРОБУЮТ НА ХОМЯКАХ

Следующая лаборатория — гистологическая. Современное оборудование запечатывает органы подопытных животных, раскрашивает клетки в разные цвета и помогает определить влияние вируса на органы.

— Начинается все с автомата проводки. Здесь кусочки органов обезжириваются и пропитываются парафином. Затем образцы поступают на заливочную станцию и превращаются в парафиновые блоки. Дальше из этих блоков делают тонкие срезы и располагают их на стеклах. Затем этот образец окрашивают в специальной машине в синий и красный цвета, чтобы на микроскопе была видна не бесцветная масса, — просвещает нас лаборант.

В этой лаборатории идет подготовка гистологического материала для исследования. Фото: Игорь НИКОЛАЕВ

После всех этих манипуляций стеклышко с окрашенной тканью с помощью другой машины запечатывается в пленку и поступает на изучение под микроскопом.

Полученные образцы изучаются под микроскопом. Фото: Игорь НИКОЛАЕВ

Журналисту КП-Новосибирск представилась возможность разглядеть пораженные коронавирусом легкие хомяка. В здоровом состоянии рисунок органа напоминает красивое кружево с пузырьками воздуха и пористой структурой. После встречи с вирусом это кроваво-красная масса с фиолетовыми прожилками лейкоцитов, плотная и уже не воздушная. Но есть и другие образцы — уже выздоровевших животных. Их легкие постепенно светлеют, а вирусное поражение становится практически незаметным.

Парафиновый блок с частицами тканей животного. Фото: Игорь НИКОЛАЕВ

ЕСТЬ НАДЕЖДА

Как поведут себя организмы хомяков, зараженные новым штаммом «омикрон», специалистам «Вектора» еще предстоит узнать. От этих выводов во многом зависит этап оздоровления жителей России.

Вот так выглядит легкое зараженного коронавирусом животного. Фото: Игорь НИКОЛАЕВ

Но уже сегодня на основе тех знаний, которые удалось получить, можно сказать точно, что существующие в стране вакцины не беспомощны перед мутирующей болезнью.

— Вообще, эволюция вирусов, как правило направлена на формирование штаммов, которые не вызывают очень много симптомов заболевания. Они часто протекают в бессимптомной форме и легко передаются. В этом случае вирус распространяется в популяции и способствует иммунизации населения. Поэтому есть надежда, что благодаря обязательному применению вакцин сформируется коллективный иммунитет. Тогда коронавирусная инфекция станет для нас просто сезонной, — выражает свои надежды заместитель руководителя центра «Вектор» Татьяна Непомнящих.

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