«Он перевелся в эту шахту месяц назад»: родные погибшего в шахте «Листвяжная» узнали о трагедии из интернета

Сергей работал на шахте всего месяц. Фото: скриншот из видео/instagram.com/elenafonderantseva/

Трагедия на шахте «Листвяжная» в Беловском районе унесла жизнь 52 человек. Напомним, погибли 46 горняков и 6 спасателей, которые пытались им помочь. Взрыв на шахте прогремел рано утром 25 ноября. На место тут же выехали сотрудники МЧС, врачи и родственники горняков. Поиски людей велись до вечера, после чего были прекращены из-за угрозы взрыва.

Один из умерших - 27-летний шахтер Сергей Фондеранцев. Парень перевелся в эту шахту всего месяц назад.

— Мы не знали даже еще ничего о его коллегах. Он только-только начинал работать, — рассказала КП-Новосибирск Елена, сестра Сергея.

О трагедии женщина узнала из Интернета.

— Мне позвонила жена брата и спросила: «Это правда?». Я тут же начала звонить и узнавать. Как оказалось, правда. Мы тут же поехали на место. Сначала туда никого не пускали, а потом когда было точно ясно, кто остался в шахте, то родственников запустили на территорию и вывесили списки, — говорит женщина. — До сих пор не верю в то, что брат погиб...

КП-Новосибирск выражает соболезнования родственникам и родным погибших.

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