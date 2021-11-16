«Дети в бассейне стали кричать и плакать»: в новосибирской сауне в разгар дня рождения выключили свет

Дети купались в бассейне, когда в сауне резко отключили свет. Фото: предоставлено героиней материала

В понедельник, 15 ноября, жительница Новосибирска Анна* решила отпраздновать день рождения своей 6-летней дочки в одной из саун Октябрьского района. Однако торжество закончилось для детей испугом и слезами: в какой-то момент в здании внезапно выключили весь свет и малыши оказались в глубоком бассейне в полной темноте. Родители детей возмущены случившемся и считают, что ситуация могла иметь куда более печальный исход, ведь ранее в этой сауне уже происходили трагедии. Зимой там утонул двухлетний мальчик, а осенью прошлого года под воду ушел пятилетний малыш — его, к счастью, удалось спасти.

— Мы праздновали там день рождение моей дочки. Детей от 6 до 7 лет было где-то человек 12. Ну и мы — родители. Праздник был детский, поэтому компания у нас была не пьющая, все следили за детьми. И вроде бы все шло хорошо, ребята купались в бассейне под присмотром, как вдруг погас резко весь свет! Никакого аварийного освещения там не включилось, не горели даже вывески на пожарных выходах, — рассказала Анна КП-Новосибирск. — Дети жутко перепугались, оказавшись в воде в полной темноте, начали плакать, кричать. Глубина-то там не маленькая, от метра до полутора. Мы, слава богу, успели всех их из воды достать, пока ничего не случилось и побежали наверх, к администрации. Перепугались тоже, думали, вдруг пожар какой или что еще.

Всего свет в помещении, по словам сибиряков, отключили минут на пятнадцать. Однако когда перепуганные взрослые с детьми прибежали к администрации сауны, им ответили, что паниковать нет причин, ведь отключение было…плановым.

— Нам сказали, что отключение было якобы запланированным. Но нас об этом никто не предупредил заранее! И даже никто из персонала, кроме горничной, не пришел к нам на помощь, когда мы там перепуганные кричали, никто никаких фонарей нам не дал, — вспоминает женщина. — Мы начали требовать телефоны начальства, но нам сказали, что ничем помочь не могут. Только разве что предложить дополнительный час в сауне в подарок. А зачем нам этот час? У нас все дети перепугались до ужаса, праздник испорчен. В воду бы точно никто больше не полез. Поэтому мы просто собрались и пошли домой. У меня дочка потом всю ночь не спала и плакала, другую девочку рвало всю ночь…Мы теперь пойдем к психологу, разбираться со всем этим. Очень боюсь, что у дочери будет какая-то травма после случившегося…

Мы спросили юриста Михаила Спиридонова, могут ли новосибирцы рассчитывать на какую-либо компенсацию в данном случае.

— В этой ситуации, поскольку никаких травм никто не получил, люди могут рассчитывать, пожалуй что, только на моральную компенсацию за некачественно оказанную услугу, как потребители. Для этого им придется обратиться в суд. Сумму компенсации сам суд и назначает, но в данном случае — вряд ли она будет большой, — пояснил юрист. — Однако, если психолог, к которому родители отведут своего ребенка, сделает официальное профессиональное заключение и докажет, что ребенок действительно получил какую-либо травму именно вследствие этой ситуации в сауне, то тогда родители через суд могут также требовать компенсировать им затраты на услуги этого самого психолога.

* — имя героини изменено.

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