«Почему туда вообще детей пускают?»: в новосибирской сауне, где погиб двухлетний мальчик, до этого тонул еще один ребенок

Стали известны новые подробности трагедии, произошедшей в новосибирской сауне «Майами Бис». Фото: Никита МАНЬКО

Стали известны новые подробности трагедии, произошедшей в новосибирской сауне «Майами Бис» вечером 5 февраля. Напомним, семья с ребенком приехала в Новосибирск с Алтая на день рождения родственника. И пока взрослые были на втором этаже сауны, дети играли на первом, где были бассейны с горками. Один из малышей свалился в воду: взрослые вызвали скорую и пытались оказать помощь мальчику, но спасти ребенка не удалось. Сейчас в обстоятельствах ЧП будет разбираться прокуратура.

Однако это уже не первая трагедия с ребенком в этой сауне. Ранее КП-Новосибирск рассказывала о ЧП, произошедшем там несколько месяцев назад. Тогда в местном бассейне тоже чуть не утонул пятилетний мальчик. К счастью, на помощь ребенку пришла отдыхавшая там учительница ОБЖ, умеющая оказывать первую помощь. Несмотря на то, что под водой малыш пробыл около двух минут, и у него даже случилась клиническая смерть, ребенка удалось спасти. И, по мнению спастительницы мальчика, эти бассейны в сауне совершенно не предназначены для детей.

— Техника безопасности в этой сауне, конечно, совсем не предусматривает катание детей на этой горке. Кроме того, глубина бассейна там тоже не соответствует установленным возрастным нормам. Я не понимаю, как туда вообще детей пускают, пусть даже и с родителями? — пояснила сибирячка КП-Новосибирск. — Там не всякий взрослый сможет спокойно плавать, что уж говорить о ребятишках? Тем более, таких малышах.

После прошлой публикации КП-Новосибирск о событиях в этой сауне ее проверял Следственный комитет. Но она и сейчас, после гибели ребенка, продолжает работать, а сотрудники заведения отказываются общаться с журналистами.

Мы спросили юриста Константина Зиновьева, какое наказание может грозить сауне в связи с произошедшей трагедией.

— Если в этой сауне присутствуют бассейны с горками и различными другими приспособлениями, то они обязательно должны соответствовать стандартам, предписанным для подобных сооружений. Кроме того, как во всех аквапарках, где есть подобные горки, рядом с ними должны находиться таблички с правилами поведения, а также инструкторы, следящие за посетителями. В данном случае, даже если родители погибшего ребенка не будут иметь к сауне претензий, вероятнее всего, против ее руководства будет возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности, — пояснил КП-Новосибирск юрист.

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