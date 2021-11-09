«Родные нанимали второй вертолет»: новосибирский баскетболист погиб на Алтае

Виктор был спортсменом и подготовленным путешественником. Фото: предоставлено друзьями

Новосибирский турист Виктор Алтухов пропал в одиночном походе в предгорьях Белухи. Мужчина перестал выходить на связь после сильного бурана. Четыре дня его искали с помощью вертолета. В результате нашли тело: мужчина упал с высоты на камни. Родные и спасатели советовали перенести поход, но спортсмен уверял, что все просчитал. Где и как нашли погибшего туриста — в материале КП-Новосибирск.

«МЫ ЕГО ОТГОВАРИВАЛИ»

27-летний Виктор Алтухов был примером для одногруппников — закончил аспирантуру НЭТИ, был КМС по баскетболу, помог семье переехать из Казахстана в Новосибирск. Виктор работал ученым в СФНЦА РАН над проектом нейросистем для повышения урожайности. Парень грезил путешествиями — успел побывать на Байкале, летом колесил по Новосибирской области

— Знаю Витю уже 10 лет, он всегда горел какой-либо идеей, будь то автостоп, велотрип, приготовление еды, закаливание в бане, видеоблог, диджеинг или выступления на стенд-апах. 10 октября мы закрыли велосезон на Бердских скалах. В конце октября было не так холодно, к тому же объявили выходную неделю, он подумал надо ехать — и быстро собрался. И про снега он знал, здесь скорее поход по снегам был для него чем-то новым. Он даже снегоступы и палки купил, грубо говоря, на последние деньги. Я был всегда уверен в его физической подготовке и бешенной выносливости, летом он был лучший в самом сложном походе. Поэтому непосильных для него препятствий не ожидали, он должен был дойти до конца, я до последнего верил в него, — написал друг погибшего Александр.

В октябре турист закрыл велосезон и собрался в предгорья Белухи. Фото: предоставлено друзьями

Спортсмен еще летом наметил маршрут: из села Кучерла к Аккемскому озеру по Аккемской тропе. После планировал вернуться через перевал Кара-Тюрек по Кучерлинской тропе с заходом на Кучерлинское озеро либо по верхам через Каменную избу до села Кучерла. Решил идти пешком один — надеялся, что весь поход займет 12 дней. Тетя пропавшего Людмила рассказала, что последний раз Виктор вышел на связь 1 ноября в 22 часа с метеостанции у Аккемского озера. Мама Виктора забила тревогу уже 4 ноября — когда прочитала в интернете о штормовом предупреждении. На просьбы матери начать поиски раньше, МЧС сообщили, что его поход заканчивается 5 ноября, 6 ноября — резервный день, поэтому искать Виктора начали только 7 ноября.

— Мы его отговаривали от одиночного похода, но он решил идти. Маршрут Виктор согласовал с МЧС, нам он был неизвестен. Спасатели предупреждали его о буране, но Витя был уверен, что все будет нормально. Когда вертолет МЧС не смог вылететь из-за погодных условий 6 ноября, родители наняли частный вертолет со спасателями. Пограничники предлагали свою помощь, хотели выйти на след с собаками, но в МЧС почему-то отказались. Мы делали все, чтобы был шанс спасти Витю, — поделился с КП-Новосибирск брат погибшего Николай Алтухов.

МЧС искали пропавшего туриста с вертолета, родственники также нанимали частный вертолет. Фото: ГУ МЧС по Республике Горный Алтай

УПАЛ С ВЫСОТЫ 150 МЕТРОВ

3 ноября в горах прошел снежный буран. Виктор должен был выйти на связь у Аккемского озера, но этого не случилось. Родственникам сообщили, что молодой человек молчит, собрали поисковый отряд из 10 человек и вертолета Ми-8Т.

— Поиски велись с 5 ноября. Ежедневно спасатели проводили аэровизуальное обследование местности по маршруту туриста. 10 спасателей, разделившись на три группы, обследовали квадрат за квадратом в пешем порядке. 9 ноября на очередном участке поисков в районе Аккемской тропы спасатели обнаружили туриста без признаков жизни. Он сорвался с высоты около 150 метров на камни, — прокомментировали в МЧС.

Опытные туристы предупреждают: малейшее изменение погоды может погубить даже подготовленных людей.

— Виктор был вполне подготовлен физически, однако для одиночных походов обязательна горная подготовка. Белуха не то место, куда можно идти наскоком, и я думаю, что он это прекрасно понимал, — рассуждает знакомая погибшего.

КП-Новосибирск выражает соболезнования близким Виктора.

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