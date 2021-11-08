МЧС Алтая назвал имя пропавшего в горах новосибирца

Поиски туриста длятся несколько дней. Фото: "ЛизаАлерт" НСО

Стало известно, как зовут пропавшего в горах Алтая новосибирца. Пресс-служба МЧС по Республике Алтай сообщила, что имя 27-летнего сибиряка — Виктор Алтухов. Поиски парня продолжаются.

— В понедельник, 8 ноября, спасатели продолжают поиски. Они разделились на 3 группы и проходят по его маршруту, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Горном Алтае мужчина пропал в горах после бурана. Он вышел на маршрут 1 ноября 2021 года, но не вернулся в обозначенный срок — 5 ноября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.