«Друзьям казался странным»: новосибирский баскетболист пропал у подножия Белухи

Спасатели ищут сибиряка второй день с помощью вертолета. Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю // соцсети

27-летний житель Новосибирска Виктор Алтухов ушел в одиночный поход на Белуху и пропал на восемь дней, с ним нет связи. Мужчина был хорошо подготовлен с точки зрения спорта, к тому же любил тусовки с палаткой на свежем воздухе. Его знакомые надеются, что история закончится хорошо, но с каждым днем волнение все нарастает.

— Витя приехал в Новосибирск из Казахстана, играл в баскетбол и стритбол, состоял в Ночной баскетбольной лиге. Всегда казался спокойным парнем. Любит спорт, учится в аспирантуре НЭТИ и работает программистом. Летом любит уехать с палаткой на остров, там проводились разные тусовки с музыкой. Мне он иногда казался чуть странным. Не смогу объяснить, почему, но что-то такое в общении есть. Мне кажется, уйти или уехать куда-то — это вполне в его духе, — рассказала КП-Новосибирск знакомая пропавшего.

С другой стороны, знакомые говорят, что беспечность и авантюризм — это не про него.

— Виктора знаю хорошо, физически к такому походу он вполне подготовлен. Я бывала на маршруте Ак-Кем, и Белуха не то место, куда можно идти наскоком. Места там суровые, но туристы, часто насмотревшись красивых картинок, не понимают, куда идут. Думаю, Витя как раз понимал, — считает еще одна подруга Виктора Алтухова.

Парень был подготовленным, но некоторые считали его немного странным. Фото: соцсети

Друзья Виктора надеются, что пропавший просто не выходит на связь, ведь ее в горах нет. Спутниковый телефон с собой не взял, а мобильник не ловит.

— От села Кучерла до подножия горы Белухи связи нет вообще! Если 1 ноября он вышел на маршрут, то через 7 — 14 дней вернется в зону связи, — уверен промышленный альпинист из Бердска Юрий Кокорин.

С другой стороны, по данным МЧС, еще 3 ноября Виктор должен был выйти на связь с Ак-Кема, но не вышел. Знакомые забили тревогу, обратились в МЧС. К поискам подключились и волонтеры из «Лизы Алерт». Спасатели уже провели поиски с вертолета Ми-8, но они результатов не дали.

— Вчера (в воскресенье, 7 ноября. — Ред.) группа спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда на вертолете Ми-8 прибыла в Усть-Коксинский район к месту проведения поисков туриста Виктора Алтухова. С воздуха визуально обследован весь район поиска — маршрут, по которому должен был проходить мужчина. На земле спасатели прошли 18 квадратных километров от озера Ак-Кем до перевала Кара-Тюрек. Поиски результатов не дали, запланировано продолжение, — прокомментировали в ГУ МЧС по Республике Алтай.

Спасатели ищут туриста уже второй день. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

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