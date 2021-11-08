Сосульки уже в начале ноября - угроза для новосибирцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Начало зимы в Новосибирске выдалось очень переменчивым: после морозов до -20 наступило потепление до плюсовых температур. Теперь горожане с опаской проходят мимо многоэтажек, с которых уже падают большие глыбы. Что делать, если на человека или машину упала сосулька с крыши в Новосибирске — этот вопрос мы выяснили у юриста.

СЛУЧАИ В НОВОСИБИРСКЕ

От несчастного случая не застрахован никто: куски льда падают как с крыш, так и балконов многоэтажек. В марте 2021 года получил огласку случай, когда на голову 69-летней пенсионерки упала сосулька, которая до этого долго висела на козырьке балкона, но никто не смог ее убрать. Женщина умерла в больнице. Спустя несколько дней уже в другом районе города глыба слежавшегося снега придавила 15-летнего школьника — к счастью, его удалось спасти, но подросток надолго попал в больницу, не смог нормально закончить выпускной класс.

Машины тоже могут попасть под удар — пусть не так трагично, как потеря человека, однако ущерб может быть серьезным.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА ЧЕЛОВЕКА ИЛИ МАШИНУ УПАЛА СОСУЛЬКА?

Хоть снег и лед уже начали падать, далеко не у всех домов стоят ограждения, натянуты ленты или наклеено простое предупреждение о том, что ходить под крышами опасно. Мы узнали у юриста, что делать, если вас или ваш автомобиль травмировала сосулька:

— Здесь все достаточно просто, поскольку сбросом снега и льда занимается управляющая компания или ТСЖ. Естественно, этот сброс надо осуществлять, обеспечив безопасность жителей дома и прохожих: вывесить объявления, поставить ограждения и так далее. Если на человека или машину упала сосулька, то тут два варианта. Первый: виновата управляющая компания, если она не поставила ограждения, не оставила место для прохода вдали от крыши. А если же пешеход пролез сам через ограждения или вплотную к дому поставил машину, несмотря на предупреждения, то это будет уже вина пострадавшего, — сказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

По словам специалиста, если вы оказались потерпевшим, надо обратиться в суд с иском о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу. Все травмы и повреждения надо зафиксировать, сразу же вызвав полицию и скорую помощь. Хорошо, если рядом окажутся свидетели, будут записи с камер. В зависимости от последствий можно даже ставить вопрос о возбуждении уголовного дела.

В государственной жилищной инспекции КП-Новосибирск сообщили, что за прошедшую неделю уже поступали жалобы горожан на падающие глыбы и сосульки, не обошлось и без травм. Подробную статистику в ведомстве обещали прислать позже.

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