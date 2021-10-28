Вирусолог: четвертая волна коронавируса пойдет на спад только в декабре

Пик вспышки придется на ноябрь.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Статистика больных коронавирусом обновляет антирекорды. Если еще в середине сентября в России ежедневно заражались 18-19 тысяч человек, то к концу октября за сутки заболевают уже более 40 тысяч человек. Почему четвертая волна оказалась настолько сильной, чего ждать в ближайшие месяцы, в интервью КП-Новосибирск рассказал новосибирский вирусолог Александр Шестопалов.
«ЕДУТ НА ОТДЫХ И ПРИВОЗЯТ ВИРУС»
- Александр Михайлович, ровно год назад тоже был всплеск заболеваемости. Чем можно объяснить такую цикличность?
- Никакой цикличности у самого вируса нет, все объясняется куда проще. Сейчас открыты границы со многими странами, той же Турцией, к примеру. Люди летят туда в отпуск и привозят новые вирусы – в нашем случае это дельта-коронавирус, который совсем недавно появился в нашей стране, - объяснил КП-Новосибирск Александр Шестопалов, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ).
- А нерабочие дни, которые будут с 30 октября по 7 ноября, нам помогут в борьбе с пандемией?
- Если бы многие сидели дома, то да! Но боюсь, что люди не будут сидеть дома, а отправятся на отдых... На днях сам был в рабочей командировке в Сочи – там весь город забит туристами. Думаете, они в масках? Нет. А потом эти люди возвращаются к себе домой, привозят коронавирус в свой город.
ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ БУДЕТ СПАД
- Почему сейчас болеет намного больше детей? К примеру, по данным оперштаба Новосибирской области, заболеваемость среди школьников выросла почти в 10 раз? Все дело в дельта-вирусе?
- Лишь отчасти это можно объяснить тем, что дельта-коронавирус заразнее других вариантов. Но тут многое зависит еще и от того, что за дети болеют: нужно понять, в каких семьях они живут, полноценно ли питаются, есть ли хронические заболевания. Эти факторы тоже очень важны, но пока таких исследований нет. На то, чтобы проанализировать все данные, нужно время.
- Когда четвертая волна пойдет на спад?
- Если бы не отдыхающие в других городах, то ситуация стала бы легче уже в ноябре. Но с учетом того, что предстоит нерабочая неделя и многие опять уедут в отпуск, на отдых, снижение заболеваемости можно ждать в начале декабря.
- На ваш взгляд, что поможет побороть четвертую волну?
- Только вакцинация. Да, заразиться могут и вакцинированные, но повторю одну важную мысль: человек перенесет болезнь куда легче, и летального исхода не будет.
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