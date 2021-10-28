Вирусолог: четвертая волна коронавируса пойдет на спад только в декабре

Пик вспышки придется на ноябрь. Фото: Олег УКЛАДОВ

Статистика больных коронавирусом обновляет антирекорды. Если еще в середине сентября в России ежедневно заражались 18-19 тысяч человек, то к концу октября за сутки заболевают уже более 40 тысяч человек. Почему четвертая волна оказалась настолько сильной, чего ждать в ближайшие месяцы, в интервью КП-Новосибирск рассказал новосибирский вирусолог Александр Шестопалов.

«ЕДУТ НА ОТДЫХ И ПРИВОЗЯТ ВИРУС»

- Александр Михайлович, ровно год назад тоже был всплеск заболеваемости. Чем можно объяснить такую цикличность?

- Никакой цикличности у самого вируса нет, все объясняется куда проще. Сейчас открыты границы со многими странами, той же Турцией, к примеру. Люди летят туда в отпуск и привозят новые вирусы – в нашем случае это дельта-коронавирус, который совсем недавно появился в нашей стране, - объяснил КП-Новосибирск Александр Шестопалов, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ).

- А нерабочие дни, которые будут с 30 октября по 7 ноября, нам помогут в борьбе с пандемией?

- Если бы многие сидели дома, то да! Но боюсь, что люди не будут сидеть дома, а отправятся на отдых... На днях сам был в рабочей командировке в Сочи – там весь город забит туристами. Думаете, они в масках? Нет. А потом эти люди возвращаются к себе домой, привозят коронавирус в свой город.

ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ БУДЕТ СПАД

- Почему сейчас болеет намного больше детей? К примеру, по данным оперштаба Новосибирской области, заболеваемость среди школьников выросла почти в 10 раз? Все дело в дельта-вирусе?

- Лишь отчасти это можно объяснить тем, что дельта-коронавирус заразнее других вариантов. Но тут многое зависит еще и от того, что за дети болеют: нужно понять, в каких семьях они живут, полноценно ли питаются, есть ли хронические заболевания. Эти факторы тоже очень важны, но пока таких исследований нет. На то, чтобы проанализировать все данные, нужно время.

- Когда четвертая волна пойдет на спад?

- Если бы не отдыхающие в других городах, то ситуация стала бы легче уже в ноябре. Но с учетом того, что предстоит нерабочая неделя и многие опять уедут в отпуск, на отдых, снижение заболеваемости можно ждать в начале декабря.

- На ваш взгляд, что поможет побороть четвертую волну?

- Только вакцинация. Да, заразиться могут и вакцинированные, но повторю одну важную мысль: человек перенесет болезнь куда легче, и летального исхода не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ковид бьет в зубы: переболевшие коронавирусом жалуются на новое осложнение - кариес

Стоматологи говорят, что каждый пятый пациент обращается к ним с такой проблемой. Особенно велик риск у тех, кто перенес коронавирус тяжело (подробнее).

Не верь глазам своим: пациенты жалуются на новую побочку от коронавируса — он искажает зрение

Привычные цвета для переболевших ковидом изменились: новосибирские медики и вирусологи объяснили, почему так может происходить (подробнее).

Мясо не ем полгода и боюсь лука: как ковид сделал из меня вегетарианку

Журналистка «Комсомольской правды» живет с необычной побочкой от коронавируса: привычная еда, цветы и люди кажутся источником жутких запахов (подробнее).

«Болеют чаще и тяжелее»: в минздраве рассказали, как коронавирус переносят дети

Со слов врачей, маленькие пациенты поступают к ним в состоянии средней степени тяжести (подробнее)

«Нам нужна детская вакцина»: новосибирский вирусолог рассказал о новой опасности мутирующего коронавируса

Он все чаще поражает молодежь и даже детей. За рубежом подростков уже начали прививать, чтобы избежать новых вспышек (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.