В Новосибирской области с шестилетней девочки суд взыскал 6 тысяч рублей долга за «коммуналку»

Девочка должна за отопление 6 тысяч рублей. Фото: ОТС

В Колыванском районе Новосибирской области снова разгораются страсти вокруг шестилетней Полины Шевелевой. Напомним, что девочку вызвали в суд из-за неуплаты долгов за отопление. Компания «СибТЭК» пыталась взыскать с малышки деньги, которые задолжала ее умершая мать. За отопление набежало немало — 26 тысяч рублей. Вопрос удалось урегулировать, к ответу призвали официальных представителей ребенка, кроме того, скостили долг до 12 тысяч рублей. Казалось бы, вопрос закрыт, но недавно родственники Полины заявили о новых решениях суда.

С корреспондентом КП-Новосибирск на этот раз связался дядя девочки Роман Шевелев. Он рассказал, что нашел в почтовом ящике новое извещение из суда.

— Как оказалось, мировой суд вынес еще одно решение, теперь Полина должна заплатить за отопление 6 тысяч рублей. Причем основной долг составляет 3787 рублей, а пени — 2575 рублей, — рассказал КП-Новосибирск Роман. — Откуда такое начисление? Кроме того, мы об этом суде ничего не знали. Мало того что в прошлый раз ребенка в суд потащили, всех на уши поставили, так сейчас вообще все тихо сделали, об этом суде никто и не знал.

Судебное решение от 6 октября. Фото: Предоставлено Романом ШЕВЕЛЕВЫМ

Как пояснил дядя, квартира, на которой копятся долги, поделена на четыре доли. Одна из них принадлежит ребенку как наследнику умершей женщины. Но жилье пустует. Понятно, что платить за отопление надо, но зачем все вешать на ребенка и откуда такие большие пени?

— Я звонил в компанию, чтобы узнать, откуда долг. Мне сказали, что это сделали перерасчет еще с прошлых 12 тысяч, — говорит мужчина.

Сейчас Роман готовит обращение к прокурору Новосибирской области, чтобы он помог разобраться в ситуации.

КП-Новосибирск обратилась в энергетическую компанию, там сообщили, что ситуация уже решена, данный приговор суда отменен, а конфликт с родственниками улажен. Однако близкие девочки не понимают, откуда новые долги и пени, и просят более прозрачных действий со стороны «СибТЭКа».

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