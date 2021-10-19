В Великобритании заговорили о новой вариации дельта-коронавируса: новосибирские вирусологи объяснили, стоит ли ее бояться

Российские вирусологи призывают дождаться исследований. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая вариация дельта-коронавируса - AY.4.2 – стала настоящей информационной бомбой от ученого Джеффри Барретта из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже и директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу. Материал с ними опубликовало издание Financial Times, и если коротко, то ничего хорошего от AY.4.2 ждать не приходится. По словам ученых, он заразнее на 10-15 процентов исходного варианта и может стать самым опасным среди всех своих предшественников. Обнаружили его пока в Великобритании.

Вот только российские вирусологи призывают раньше времени не пугаться и скептически относиться к «страшилкам» в СМИ:

- Никаких официальных научных данных и исследований о AY.4.2 пока еще нет: преждевременно вообще о чем-то говорить, - рассказал КП-Новосибирск Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины.

Согласен с ним и Александр Шестопалов, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ).

- Поймите правильно: мутаций коронавируса сейчас очень много, чтобы хоть что-то рассказать о какой-то из них, нужно изучать этот вариант как минимум три месяца, - объяснил корреспондентам КП-Новосибирск Александр Михайлович. – Поэтому какие-то выводы о его заразности рано делать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ковид бьет в зубы: переболевшие коронавирусом жалуются на новое осложнение - кариес

Стоматологи говорят, что каждый пятый пациент обращается к ним с такой проблемой. Особенно велик риск у тех, кто перенес коронавирус тяжело (подробнее).

Не верь глазам своим: пациенты жалуются на новую побочку от коронавируса — он искажает зрение

Привычные цвета для переболевших ковидом изменились: новосибирские медики и вирусологи объяснили, почему так может происходить (подробнее).

Мясо не ем полгода и боюсь лука: как ковид сделал из меня вегетарианку

Журналистка «Комсомольской правды» живет с необычной побочкой от коронавируса: привычная еда, цветы и люди кажутся источником жутких запахов (подробнее).

«Болеют чаще и тяжелее»: в минздраве рассказали, как коронавирус переносят дети

Со слов врачей, маленькие пациенты поступают к ним в состоянии средней степени тяжести (подробнее)

«Нам нужна детская вакцина»: новосибирский вирусолог рассказал о новой опасности мутирующего коронавируса

Он все чаще поражает молодежь и даже детей. За рубежом подростков уже начали прививать, чтобы избежать новых вспышек (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.