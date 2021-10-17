Полиция ищет новосибирских подростков, курящих возле Вечного огня: что грозит школьникам?

Детей ищут следователи и полиция. Фото: скриншот из видео

Новосибирцев возмутил ролик в социальных сетях. На нем трое подростков вальяжно лежат на Монументе Славы, кидают монеты в Вечный огонь и парят вейп. «Будущее России», — грустно говорит автор видео за кадром.

Ролик собрал больше 80 тысяч просмотров в соцсетях и тысячи гневных комментариев. Видео посмотрели и в МВД, и в СК.

— По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки, — сообщают в региональном Следственном комитете.

Что же грозит малолетним правонарушителям? На этот вопрос КП-Новосибирск ответил Михаил Спиридонов, юрист.

— Подобные действия могут быть расценены как мелкое хулиганство, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Это влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток, — рассказал КП-Новосибирск Михаил Спиридонов.

Однако ответственность за это дети будут нести, только если им есть 16 лет. Если же подростки младше, то за их действия будут отвечать родители.

— Родители за подобное поведение детей могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ — «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Это влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей, — отмечает юрист.

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