QR-коды для посещения мероприятий в Новосибирске 2021: главное, что о них нужно знать

В заведения общепита будут пускать тех, кто вакцинирован от коронавируса, переболел ковидом в течение последних шести месяцев или может предъявить отрицательный ПЦР-тест.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Из-за прихода четвертой волны COVID-19 в Сибирь правительство региона решило ввести дополнительные меры противодействия коронавирусу. Среди них — QR-коды для посещения мероприятий в Новосибирске 2021, которые нужно предъявлять при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий.
Ограничения начнут действовать с 25 октября. Мы собрали ваши самые популярные вопросы и даем подробные ответы.
QR-код нужно предъявить в таком виде, чтобы его легко можно было считать.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ГДЕ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ QR-КОДЫ?
QR-коды будут проверять при посещении культурных и спортивных мероприятий, в которых участвуют более 500 человек. К ним относятся концерты, фестивали, торжества, чемпионаты, первенства и кубки. Также коды необходимо предъявлять на входе в фитнес-центры, аквапарки, аттракционы и детские развлекательные центры.
КОГО ПУСТЯТ В ЗАВЕДЕНИЯ?
Будут пускать тех, кто вакцинирован от коронавируса (поставил одну прививку, если вакцина однокомпонентная, или две, если двухкомпонентная).
КАК ПОЛУЧИТЬ QR-КОД?
QR-код можно получить на портале Госуслуги, также можно обратиться в регистратуру городской поликлиники, где вы проходили вакцинацию, и получить код через инфомат.
ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ QR-КОД?
Можно предъявить бумажный сертификат о прививке, или отрицательный ПЦР-тест (срок его действия - три календарных дня), или справку о том, что вы переболели ковидом в течение последних шести месяцев.
КАК БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ КОДЫ?
Код можно распечатать на принтере или сохранить в смартфон. С собой взять нужно не только изображение кода, но и паспорт. При входе сотрудник попросит показать QR-код, отсканирует его и сверит данные с теми, что указаны в вашем паспорте. Если вы воспользуетесь чужим или поддельным QR-кодом, вас могут привлечь к уголовной ответственности за подлог документов (статья 327 УК РФ).
Детям и тем, у кого есть медотвод, QR-коды не нужны.
Фото: Иван МАКЕЕВ
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ QR-КОДОВ?
Правительство Новосибирской области может принять решение об увеличении заполняемости залов до 75 и даже 100%. Пока же залы можно заполнять наполовину.
ЕСЛИ У МЕНЯ МЕДОТВОД ОТ ВАКЦИНАЦИИ, НУЖЕН ЛИ QR-КОД?
Тем, у кого есть справка о медотводе от вакцинации, а также детям и подросткам младше 18 лет, QR-код не нужен.
Я ПЕРЕБОЛЕЛ БОЛЕЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ НАЗАД, НО У МЕНЯ ЕЩЕ ЕСТЬ АНТИТЕЛА. МНЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ QR-КОД?
Нет. Код выдадут только после вакцинации. В остальных случаях нужно сдавать ПЦР-тест. Это распространяется и на тех, кто переболел COVID-19 бессимптомно и не обращался к врачам.
КАК ТУРИСТУ ИЗ ДРУГОГО РЕГИОНА РОССИИ ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЕ В НОВОСИБИРСКЕ?
Если не проходили вакцинацию и нет QR-кода на Госуслугах, тогда остается только сдать ПЦР-тест. Действуют QR-коды ПЦР-тестов, сданных в любых лабораториях, которые передают данные на Госуслуги. Список лабораторий можно найти на сайте Роспотребнадзора.
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