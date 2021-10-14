QR-коды для посещения мероприятий в Новосибирске 2021: главное, что о них нужно знать

В заведения общепита будут пускать тех, кто вакцинирован от коронавируса, переболел ковидом в течение последних шести месяцев или может предъявить отрицательный ПЦР-тест. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за прихода четвертой волны COVID-19 в Сибирь правительство региона решило ввести дополнительные меры противодействия коронавирусу. Среди них — QR-коды для посещения мероприятий в Новосибирске 2021, которые нужно предъявлять при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий.

Ограничения начнут действовать с 25 октября. Мы собрали ваши самые популярные вопросы и даем подробные ответы.

QR-код нужно предъявить в таком виде, чтобы его легко можно было считать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГДЕ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ QR-КОДЫ?

QR-коды будут проверять при посещении культурных и спортивных мероприятий, в которых участвуют более 500 человек. К ним относятся концерты, фестивали, торжества, чемпионаты, первенства и кубки. Также коды необходимо предъявлять на входе в фитнес-центры, аквапарки, аттракционы и детские развлекательные центры.

КОГО ПУСТЯТ В ЗАВЕДЕНИЯ?

Будут пускать тех, кто вакцинирован от коронавируса (поставил одну прививку, если вакцина однокомпонентная, или две, если двухкомпонентная).

КАК ПОЛУЧИТЬ QR-КОД?

QR-код можно получить на портале Госуслуги, также можно обратиться в регистратуру городской поликлиники, где вы проходили вакцинацию, и получить код через инфомат.

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ QR-КОД?

Можно предъявить бумажный сертификат о прививке, или отрицательный ПЦР-тест (срок его действия - три календарных дня), или справку о том, что вы переболели ковидом в течение последних шести месяцев.

КАК БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ КОДЫ?

Код можно распечатать на принтере или сохранить в смартфон. С собой взять нужно не только изображение кода, но и паспорт. При входе сотрудник попросит показать QR-код, отсканирует его и сверит данные с теми, что указаны в вашем паспорте. Если вы воспользуетесь чужим или поддельным QR-кодом, вас могут привлечь к уголовной ответственности за подлог документов (статья 327 УК РФ).

Детям и тем, у кого есть медотвод, QR-коды не нужны. Фото: Иван МАКЕЕВ

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ QR-КОДОВ?

Правительство Новосибирской области может принять решение об увеличении заполняемости залов до 75 и даже 100%. Пока же залы можно заполнять наполовину.

ЕСЛИ У МЕНЯ МЕДОТВОД ОТ ВАКЦИНАЦИИ, НУЖЕН ЛИ QR-КОД?

Тем, у кого есть справка о медотводе от вакцинации, а также детям и подросткам младше 18 лет, QR-код не нужен.

Я ПЕРЕБОЛЕЛ БОЛЕЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ НАЗАД, НО У МЕНЯ ЕЩЕ ЕСТЬ АНТИТЕЛА. МНЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ QR-КОД?

Нет. Код выдадут только после вакцинации. В остальных случаях нужно сдавать ПЦР-тест. Это распространяется и на тех, кто переболел COVID-19 бессимптомно и не обращался к врачам.

КАК ТУРИСТУ ИЗ ДРУГОГО РЕГИОНА РОССИИ ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЕ В НОВОСИБИРСКЕ?

Если не проходили вакцинацию и нет QR-кода на Госуслугах, тогда остается только сдать ПЦР-тест. Действуют QR-коды ПЦР-тестов, сданных в любых лабораториях, которые передают данные на Госуслуги. Список лабораторий можно найти на сайте Роспотребнадзора.

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