Можно ли получить QR-код в Новосибирске 2021, если привился иностранными вакцинами

Получить QR-код привившимся в России можно разными способами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Получить QR-код в Новосибирске 2021 для посещения крупных культурных и спортивных мероприятий, если человек вакцинирован в России, можно с помощью gosuslugi.ru. А что делать, если человек был привит иностранными вакцинами?

Согласно данным Единого портала госуслуг, сертификат о вакцинации и QR-код можно получить, только привившись в России. Зарубежные организации не передают сведения о вакцинированных в российский Минздрав. Выход в данном случае один: сдать ПЦР-тест, чтобы получить код.

Иностранные граждане, работающие в Новосибирске, но планирующие привиться в своей стране, тоже могут получить QR-код, сдав ПЦР-тест. Квадратный код можно найти на справках с результатом теста из медлабораторий. Оформить QR-код иностранные граждане смогут и в том случае, если перенесли заболевание в России.

Получить QR-код привившимся в России можно разными способами:

— в поликлинике (вы можете обратиться в регистратуру или распечатать QR-код в инфомате);

— на портале gosuslugi.ru;

— в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».

А если сделал прививку в частной клинике или в другом регионе? Прививку от коронавируса в Новосибирске можно сделать в любом медучреждении. Новосибирцы могут привиться в любом регионе России и получить QR-код на портале gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».

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