Как получить QR-код о вакцинации в Новосибирске 2021: публикуем подробную инструкцию

Для посещения мероприятий нужно получить цифровой сертификат. Фото: Иван МАКЕЕВ

В октябре сибиряков волнует вопрос: как получить QR-код о вакцинации в Новосибирске — 2021 для посещения крупных общественных мероприятий. Код подтвердит, вакцинирован ли человек двумя компонентами вакцины от коронавируса, переболел ли он ковидом или у него есть отрицательный результат ПЦР-теста.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ QR-КОД В НОВОСИБИРСКЕ 2021?

— Граждане, которые прошли вакцинацию одним или двумя компонентами вакцины, зарегистрированной в России. QR-код сертификата вакцинированного действует год. — Граждане, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев. Данные внесут в федеральный регистр заболевших после выздоровления.

— Граждане, имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. В Новосибирской области действуют QR-коды ПЦР-тестов, сданных в любых лабораториях, которые передают данные на Госуслуги.

КАК ПОЛУЧИТЬ QR-КОД В НОВОСИБИРСКЕ 2021?

С помощью сайта Госуслуги

1. Нужно зайти в личный кабинет на страницу gosuslugi.ru.

2. В поисковой системе ввести «Сертификат вакцинированного».

3. Внизу страницы «Вакцинация COVID-19» будет расположен QR-код сертификата. Его можно скачать в формате PDF и перекинуть файл на смартфон.

QR-код быстрее всего найти на сайте Госуслуг. Фото: скриншот сайта https://www.gosuslugi.ru/

С помощью приложений

Можно также скачать QR-код сразу на телефон.

1. Скачать приложение Госуслуги в Google Play или iOS.

2. Войти в личный кабинет, введя логин и пароль.

3. Выбрать «Каталог услуг», ввести в поисковой строке «Сертификат вакцинированного» и нажать на результат поиска.

4. Скачать сертификат в формате PDF.

Или в мобильной версии. Фото: скриншот приложения «Госуслуги».

Специально для этих целей есть и приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус».

1. Скачать приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» в Google Play или iOS.

2. Войти в личный кабинет, введя логин и пароль, откроется страница «Документы».

3. Нажать на «Сертификат вакцинации от COVID-19».

4. Скачать QR-код.

Можно также обратиться в поликлинику и получить QR-код в регистратуре или в инфомате.

Покажите код сотруднику на входе. Фото: Иван МАКЕЕВ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ QR-КОД?

— Сохранить код на смартфоне или распечатать.

— Показать на входе в учреждение вместе с паспортом.

— Сотрудник заведения отсканирует код и сверит данные с вашими документами.

ЕСЛИ QR-КОД НЕ НАЙДЕН

Если человек прошел вакцинацию, а сертификата в личном кабинете на сайте Госуслуги нет, нужно подать жалобу. Это можно сделать на сайте Госуслуги.

По ссылке https://www.gosuslugi.ru/help/obratitsya_skoraya можно заполнить форму подачи обращения. Укажите личные данные, данные документов, в разделе «Тематика сообщения» выберите «QR-код и сертификат вакцинированного», «QR-код и сертификат переболевшего» или «QR-код ПЦР-теста». Далее укажите проблему, опишите ее и обязательно приложите фотографии и документы, относящиеся к сообщению. После этого обращение можно отправить в региональный минздрав.

ВАЖНО

— Справка о наличии антител к COVID-19 не позволяет получить QR-код. Такие образом, на мероприятия вас не пустят.

— Если вы не обращались к врачу или переболели коронавирусом бессимптомно, то не сможете получить QR-код о перенесенной болезни. Если данных о том, что вы переболели, нет в федеральном регистре заболевших, вам нужно сдать ПЦР-тест и получить QR-код, подтверждающий наличие отрицательного ПЦР-теста.

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