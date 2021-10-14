Вирусолог: женщины начинают чувствовать запахи после коронавируса позже, потому что больше нервничают

Чтобы обоняние быстрее вернулось, вирусологи советуют девушкам не нервничать. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Необычное наблюдение сделали подписчики группы «Последствия COVID-19»: те, кто перенес коронавирус, уверяют: мужчины быстрее снова начинают чувствовать запахи что при паросмии (когда запахи искажены), что при аносмии (когда человек вообще их не чувствует).

Переболевшие в группе рассказывают свои истории:

- Мы болели всей семьей. Я и дочь теперь страдаем от паросмии, а мужу и сыну живется прекрасно, хотя нюх пропадал у всех. У меня и вкусовые ощущения еще…

- Я перенесла коронавирус в легкой форме, муж - в средней. У него обоняние восстановилось быстро, а я до сих пор страдаю.

- У мужа после болезни уже все нормально с обонянием, а я три месяца запах еды не чувствую совсем. Запах гари появился месяц назад.

И таких сообщений - десятки. Мы решили выяснить, действительно ли обоняние у мужчин после коронавируса восстанавливается быстрее. На этот вопрос попросили ответить Александра Шестопалова, заведующего лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ).

- Вирус при попадании в организм оказывает абсолютно одинаковое воздействие и на женщин, и на мужчин. Потому такую разницу во времени восстановления запахов я могу объяснить только с точки зрения психологии: женщины намного больше нервничают, чего делать нельзя. Организм и без того ослаблен, а они своим стрессом создают ему дополнительную нагрузку. Вот и мучаются месяцами с паросмией или не чувствуя запахов. А как мужчины реагируют на проблемы с запахами? Да вообще не переживают об этом, - рассказал КП-Новосибирск Александр Шестопалов.

- То есть для того, чтобы запахи быстрее вернулись, женщинам надо успокоиться?

- Именно! Больше отдыхайте, дышите свежим воздухом!

А вот Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач - терапевт-иммунолог, к этой версии относится настороженно.

- Пока никаких исследований, которые подтверждали бы теорию о том, что обоняние после ковида у мужчин восстанавливается быстрее, не проводилось, - подчеркивает Владислав Жемчугов.

- А как помочь себе, если есть проблема с запахами?

- Ни в коем случае не заниматься самолечением: непонятные капли по рецепту из интернета точно не помогут при тяжелом течении болезни. Нужно сразу обращаться к врачу, - предупреждает Владислав Жемчугов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ковид бьет в зубы: переболевшие коронавирусом жалуются на новое осложнение - кариес

Стоматологи говорят, что каждый пятый пациент обращается к ним с такой проблемой. Особенно велик риск у тех, кто перенес коронавирус тяжело (подробнее).

Не верь глазам своим: пациенты жалуются на новую побочку от коронавируса — он искажает зрение

Привычные цвета для переболевших ковидом изменились: новосибирские медики и вирусологи объяснили, почему так может происходить (подробнее).

Мясо не ем полгода и боюсь лука: как ковид сделал из меня вегетарианку

Журналистка «Комсомольской правды» живет с необычной побочкой от коронавируса: привычная еда, цветы и люди кажутся источником жутких запахов (подробнее).

«Болеют чаще и тяжелее»: в минздраве рассказали, как коронавирус переносят дети

Со слов врачей, маленькие пациенты поступают к ним в состоянии средней степени тяжести (подробнее)

«Нам нужна детская вакцина»: новосибирский вирусолог рассказал о новой опасности мутирующего коронавируса

Он все чаще поражает молодежь и даже детей. За рубежом подростков уже начали прививать, чтобы избежать новых вспышек (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.