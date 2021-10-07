Осенние каникулы в Новосибирске 2021: когда начнутся, отправят ли потом учеников на дистанционку

Выясняем, когда начнутся каникулы в школах. Фото: Олег УКЛАДОВ

До конца первой четверти остается меньше месяца, и школьники с нетерпением ждут отдыха. Однако когда именно начнутся осенние каникулы в Новосибирске 2021, еще вопрос, ведь в разных школах графики будут составлены по-разному.

КАК ДЕТИ БУДУТ ОТДЫХАТЬ

Согласно рекомендациям департамента образования мэрии Новосибирска, осенние каникулы у школьников должны быть с 1 по 8 ноября. Однако это только рекомендации, точные сроки образовательные учреждения выбирают самостоятельно. Главное — соблюдать нормы СанПиН, что отдых должен длиться как минимум семь дней. Также нельзя отклоняться от утвержденных дат больше чем на две недели. Таким образом, каникулы в 2021 году в разных школах могут не совпадать.

КП-Новосибирск опросила несколько школ из 10 районов города. Руководство придерживается рекомендаций департамента образования — школьные каникулы начнутся 1 ноября и продлятся до 7 ноября. В некоторых заведениях (например, в гимназии № 10) начало отсчитывается с 31 октября, которое выпадает на воскресенье. В других школах ребята уйдут на отдых с 30 октября — это касается тех, у кого пятидневка. Но 8 ноября все ученики снова сядут за парты.

ПРОДЛЯТ ЛИ КАНИКУЛЫ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Еще важный момент: Новосибирск накрыла четвертая волна коронавируса. В областном минздраве отмечают рост заболеваемости, причем в школах дети стали болеть в два раза чаще. Вполне возможно, что учеников отправят на дистанционку. В нескольких регионах (Новгородская область, Ставропольский край) объявили каникулы с 25 октября по 7 ноября. Но власти Новосибирска пока такого заявления не делали.

— Рекомендуемый график каникул утвержден, никаких сообщений о продлении каникул нет. Все будет зависеть от дальнейшей эпидемиологической ситуации, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе мэрии города.

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