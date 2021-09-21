Появилось расписание каникул для новосибирских школьников

В департаменте образования мэрии Новосибирска рассказали, как будут отдыхать школьники. Фото: Олег Укладов

В департаменте образования мэрии Новосибирска рассказали, как будут отдыхать школьники в этом учебном году. На осенние каникулы ребята должны будут отправиться с 1 по 8 ноября.

В общем, по данным муниципалитета, школьники в этом учебном году должны будут отдыхать около 30 дней. Семь дней осенью — с 1 по 8 ноября, двенадцать дней зимой — с 29 декабря по 10 января, и семь дней весной — с 21 по 28 марта. Для первоклашек также будут предусмотрены дополнительные каникулы — с 14 по 20 февраля.

При этом, как отметили в департаменте, эти даты — только рекомендации для образовательных учреждений. Точные сроки отдыха для учеников школы вправе определять самостоятельно.

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