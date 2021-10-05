В Новосибирске начался суд над друзьями парня, случайно застреленного гаишником

Уголовное дело друзей 19-летнего Векила Абдуллаева рассматривают в Октябрьском районном суде. Фото: Управления Судебного департамента в Новосибирской области

Во вторник, 5 октября, в Октябрьском районном суде Новосибирска начали рассматривать уголовное дело друзей 19-летнего Векила Абдуллаева, погибшего от случайного выстрела полицейского в Мошково. Напомним, произошло ЧП еще летом этого года: Векил Абдуллаев, Руслан Курбанов и Илькин Исмаилов ехали в тонированной машине. А когда их пытались остановить постовые — прибавили газу. В итоге завязалась потасовка, в результате которой молодой парень оказался смертельно ранен.

Сейчас друзей погибшего парня обвиняют в оскорблении правоохранителей и применении насилия сразу по нескольким уголовным статьям. А Руслана Курбанова также привлекли к ответственности по еще одному уголовному делу после того, как в СМИ опубликовали сюжеты с места ЧП. Его опознал потерпевший: сибиряк заявил, что Руслан и его брат Турал напали на него в октябре 2020 года из-за замечания о неправильной парковке, а потом стали вымогать деньги.

— В судебном заседании оглашено обвинительное заключение, согласно которому 8 октября 2020 года около 22:50 часов Русланом Курбановым и Туралом Курбановым было совершено разбойное нападение в целях хищения чужого имущества, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, — сообщили в суде. — Помимо этого, обвиняемые также применили насилие в отношении представителей власти, не опасное для жизни или здоровья, в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

Свою вину молодые люди в предъявленных обвинениях не признали. Судебное заседание отложили до третьего ноября 2021 года.

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