«Хочу посмотреть им в глаза»: в Новосибирске ученица, засудившая школу, готовит новый иск

Десятиклассница три года ждала и готовилась, чтобы засудить учителей. Фото: предоставлено Ладой Хмельковой

В Новосибирске Ленинский районный суд рассмотрел необычный иск. Во-первых, его подала выпускница девятого класса. Во-вторых, он был к ее бывшей школе, учителям и директору. 16-летняя Лада Хмелькова требовала взыскать с них компенсацию морального вреда во время обучения. Так что же такого случилось в стенах школы? И почему суд встал на сторону девочки? Разобраться попытались корреспонденты «КП».

РАНО ПОВЗРОСЛЕЛА

Лада Хмелькова растет в семье юриста и архитектора. С пятого класса девочка ездила с отцом на совещания с полицией, даже на выездные споры по оформлению ДТП. Лада с детства знала законы и свои права, а параллельно с домашкой разбирала уголовные дела. И если папа радовался, что дочь идет по его стопам, то педагоги интересы Лады, наоборот, не понимали.

— Самым ярким примером ее характеристики назову ее же собственный проект «Отпечатки пальцев», с которым она даже победила на межрайонном школьном конкурсе. Это был беспрецедентный случай: по обращению Лады в МВД ей было выдано разрешение на проникновение в святая святых — дактилоскопическую криминалистическую лабораторию, где хранятся отпечатки пальцев преступников, — не без гордости говорит отец девочки Юрий Хмельков. — Лада все время варилась в такой среде и была уверена в торжестве справедливости, в том, что достоинство личности является приоритетом. Мы учили ее уважать полицейских, закон, суд. Она уже давно рассуждает как взрослый человек.

Лада мечтает стать юристом и уже создала прецедент в суде. Фото: предоставлено Ладой Хмельковой

ДРАКА ДЕВОЧЕК

К шестому классу Лада выделялась среди сверстников. В классе среди девочек были как подружки, так и те, с кем отношения не сложились. Под конец учебного года с одной из одноклассниц произошла громкая ссора. Из-за чего? Отец Лады говорит, что эту девочку «исключили из компании». В ответ она серьезно обиделась и полезла в драку с Ладой. А что же говорят чиновники от образования, которые разбирали спор шестиклассниц?

— Конфликт произошел 24 мая 2018 года после уроков между ученицами 6 «А» класса. Поводом стало то, что несовершеннолетние оскорбляли друг друга в соцсетях. Одноклассница просила извиниться, но Лада отказалась. Тогда девочки начали толкать друг друга, — рассказали «КП» в департаменте образования мэрии Новосибирска.

Лада, впрочем, уверяет, что она никого не толкала — толкали именно ее.

— Сначала одноклассница толкнула меня в спину. Я попросила классного руководителя вмешаться, но та проигнорировала. На следующий день эта девочка затеяла драку на перемене, повалила меня на пол и стала избивать. Пять раз ударила по лицу. Потом нас заперли в классе, посадили друг напротив друга, это был кошмар, — призналась «Комсомолке» Лада Хмелькова.

Лада тогда в слезах позвонила папе: «Меня избили». Тот примчался в школу, а вместе с ним — полиция и скорая. Девочку забрали в больницу с подозрением на перелом носа.

— Скорую и полицию отец девочки вызвал для фиксации побоев, якобы нанесенных одноклассницей. Но врачи, осмотрев шестиклассницу, не выявили никаких повреждений и не стали выдавать заключение о травме, — уверяют в департаменте образования. Но в то же время признают, что учителя не должны были допустить драки девочек: — После проверки классный руководитель и замдиректора по учебно-воспитательной работе были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Отец-юрист с детства учил дочь отстаивать свои права и водил по судам. Фото: предоставлено Ладой Хмельковой

«НЕ ЕЛА, СКАЗАЛА, ЧТО НЕТ СМЫСЛА ЖИТЬ»

Еще больше Лада переживала после конфликта. В родительском чате не все поддерживали Хмельковых. Да и реакция руководства школы из серии «сама виновата» заставила девочку глубоко переживать.

— В первые два дня после инцидента она отказывалась принимать пищу, лежала с телефоном в руках, болезненно реагируя на переписку в родительской группе. Сказала, что жизнь утратила смысл. Пришлось обратиться к психологу, свозить ребенка в Турцию, чтобы избавиться от комплекса вины и травматичных воспоминаний, — отмечает Юрий Хмельков.

Родители в итоге забрали документы из этой школы и устроили Ладу в гимназию. В новой школе девочка в этом году пошла уже в десятый класс. Говорит, что теперь ей все нравится, у нее не было ни одного конфликта со сверстниками. Но обида на бывших учителей осталась до сих пор. Все эти три года школьница вынашивала план мести учителям. В рамках закона, конечно, ведь школа даже не попыталась извиниться за ситуацию. Отец-юрист объяснил, что дочь может подать на школу в суд, когда ей исполнится 16 лет: закон позволяет. Отметив 16-й день рождения, Лада составила иск на возмещение моральной компенсации. В качества доказательств пригодились зафиксированные вызовы полиции и скорой в школу, заявление отца в полицию, справки о наблюдении у психолога после конфликта.

В новой школе за три года не было конфликтов.Фото: предоставлено Ладой Хмельковой

МЕСТЬ ШКОЛЕ

— Конечно, я не до конца изучила право, не все знаю, но посвящала этому вопросу все свое свободное время. Очень помогли родители: мама объясняла, как именно нужно вести себя в определенных ситуациях, а папа рассказывал про иски, как их составлять. Мы вместе ездили на подобные процессы. Я была слушателем. А что касается моего собственного процесса, то я ходила на заседания с отцом, он меня поддерживал, — поделилась Лада Хмелькова.

Сумму, которую Лада требовала со школы, двух учительниц (по словам девочки, они видели, что ее травят, но ничего не сделали), а также директора школы, Хмельковы не называют: «Это не имеет значения». Но результатом суда в итоге довольны. Ленинский районный суд частично удовлетворил иск девочки, постановив взыскать со школы 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение пока не вступило в законную силу.

— Мы его обжаловать не будем, так как для нас главное — справедливое решение суда, а не материальная выгода. Когда подавала иск, я думала: хочу посмотреть им в глаза и заявить, что я человек, — описывает Лада свой план, а потом добавляет: — Мне эта победа давалась морально непросто, я до сих пор пребываю в состоянии стресса…

После публикации КП-Новосибирск об этом случае Ладе стали писать люди, у многих похожие истории: учителя молча наблюдали за конфликтами между детьми. Сама школьница говорит, что отказалась пиариться в СМИ и занялась уроками. Однако это не мешает ей строить планы на еще один иск — к обидчице, той самой однокласснице, которая повалила ее в коридоре. Однако подавать его будет Юрий Хмельков к родителям обидчицы. Кроме того, отец девочки твердо решил, что будет добиваться увольнения учителей и заставит их ответить за клевету.

— Учителя утверждали, что якобы после драки в класс ворвался отец, избил ребенка и убежал. Здесь нет ни фактов, ни логики, ни здравого смысла. Но педагоги даже подавали заявления в полицию, сейчас идет проверка по признакам ложного доноса. И я готовлю к школе иск о клевете, — пояснил КП-Новосибирск Юрий Хмельков.

Как думаете, правильно ли поступает семья, не отпуская эту ситуацию и пытаясь наказать оппонентов спустя три года?

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Хорошо подготовились»

Все драки и несчастные случаи в школах — это повод взыскать реальный ущерб и моральный вред, отмечают юристы. Даже если последствий не наступило.

— Согласно декларации прав ребенка у школьницы есть право на безопасную среду, а оно было нарушено. Поскольку администрация учебного заведения не обеспечила безопасность ребенка, это повод присудить школьнице компенсацию морального вреда. Ее размер определяется степенью причиненной боли, суд определяет размер компенсации исходя из принципов справедливости. Но на таких процессах важны и доказательства, чтобы были не только слова. И в данной истории факт вызова папой девочки полиции и скорой явно помог. Отец, может, и видел, что у девочки нет видимых травм. Но сам конфликт надо было зафиксировать, чтобы потом не доказывать его в суде. Так что у Лады была подготовлена хорошая доказательная база для суда, а это уже половина победы, — прокомментировал «Комсомолке» юрист Михаил Жуков.

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