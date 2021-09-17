«Учителя молчали»: десятиклассница засудила школу за травлю и разбитое лицо

В шестом классе школьницу избили (слева), но в 10 классе она смогла сама засудить школу (справа). Фото: предоставлены героями публикации

Сибирячка Лада Хмелькова отсудила у школы 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда у школы, поводом стала драка в шестом классе. Девочку травила одноклассница: сначала просто толкала, а потом нанесла пять ударов кулаком и разбила лицо. Педагоги не смогли уладить конфликт, а потом и вовсе обвинили отца девочки — якобы он сам избил дочь на глазах учителей. Пришлось менять школу и идти в суд: доказывать, что отец не виноват. Для этого старшеклассница выучила законы, составила иск и сама выступала на суде. Как современные подростки могут засудить школу или родителей — в материале КП-Новосибирск.

ВМЕСТО ДОМАШКИ — ЭКСКУРСИИ В МВД

Шестиклассница Лада Хмелькова росла в семье юриста и архитектора. Родители подошли к воспитанию демократично: учили дочку спорить и отстаивать свободу слова. В 7 лет девочка уже сама собирала семейные советы, а с пятого класса ездила с папой на совещания с чиновниками и полицией, даже на выездные споры по оформлению ДТП. С детства девочка знала законы и свои права, а вместо домашки разбирала уголовные дела маньяков и ездила на экскурсию в МВД.

Школьница мечтала стать следователем или юристом, поэтому вместо книжек про Гарри Поттера изучала Конституцию РФ, Административный и Уголовный кодекс. Но это дома дочерью гордились, а в школе для многих одноклассников Лада была белой вороной: родители считают, некоторые завидовали их дочери, ведь Ладу часто брали в поездки за границу, а позволить себе такое могут не все. Вскоре это привело к скандалу.

Школьница сама выступала на суде и теперь мечтает стать юристом. Фото: Предоставлено героями публикации

НЕ ВЫЗЫВАЛИ СКОРУЮ

Основной инцидент, вокруг которого все и закрутилось, случился в мае 2018 года. Одноклассница-задира начала приставать к Ладе, подначивать ее.

— Сначала она толкнула меня в спину. Я попросила классного руководителя вмешаться, но та проигнорировала. На следующий день обидчица затеяла драку на перемене, повалила меня на пол и стала избивать. Пять раз ударила по лицу, сломав нос. Классный руководитель и завуч не вызвали скорую и полицию, но посадили нас с обидчицей в одном кабинете, — рассказала Лада Хмелькова.

Одноклассники позвонили родителям девочки, те примчались и вызвали полицию со скорой. Папа стал требовать созвать педсовет, но вместо этого учителя накинулись на него.

— После нападения одноклассницы учителя должны были предпринять меры по урегулированию конфликта и по недопущению новых. Но они бездействовали. В ответ на это школа в лице завуча, классного руководителя и директора бросились подавать заявления в полицию о том, что я якобы сам напал на дочь, на классного руководителя и завуча. После этого мы забрали документы из школы, — говорит отец Лады Юрий Хмельков.

Папа девочки работает юристом, он с детства приучал ребенка знать законы и свои права. Фото: предоставлены героями публикации

ОТОМСТИЛА ЗА ТРАВЛЮ В СУДЕ

Драку стали активно обсуждать в родительских чатах, мол, Лада сама спровоцировала нападение. Однако полиция возбудила административное дело о побоях в отношении одноклассницы и выписала ее родителям штраф. Казалось бы, победа на стороне Хмельковой, но без поддержки педагогов Лада впала в депрессию.

— В первые два дня после событий дочь отказывалась принимать пищу, лежала с телефоном в руках, болезненно реагируя на всю переписку в родительской группе. Сказала, что жизнь утратила смысл. Пришлось обратиться к психологу, свозить ребенка в Турцию, чтобы избавиться от комплекса вины и травматичных воспоминаний. Школа так и не принесла извинений, и мы подали иск в Ленинский районный суд, — продолжает Юрий Хмельков.

Когда школьнице исполнилось 16 лет, она решила сама отстаивать свои интересы в суде. Лада изучила Административный кодекс, сама составила иск и подала его в суд. Потребовала привлечь соответчиками всех причастных педагогов: директора, завуча и бывшего классного руководителя.

— Я не до конца изучила право, но штудировала научные пособия из МГУ по юриспруденции. Свободное время старалась проводить за изучением литературы подобного рода, но главный вклад внесли родители. Мама объясняла, как именно нужно вести себя в определенных ситуациях, а папа рассказывал про иски. Мы вместе разбирали дела и ездили на судебные процессы, — вспоминает Лада Хмелькова. — На прошлой неделе Ленинский районный суд частично удовлетворил иск, потребовав взыскать со школы 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Обжаловать не будем, так как для нас главное — справедливое решение суда, а не материальная выгода.

Учителя даже не извинились, хотя проверки департамента образования привели к дисциплинарным взысканиям. В самой школе не смогли дать оперативный комментарий, сославшись на занятость юриста. Редакция КП-Новосибирск направила запрос в мэрию Новосибирска и готова опубликовать позицию школы и обидчицы Лады Хмельковой.

— Теперь я подала иск на свою обидчицу за сломанный нос. Я полюбила новую школу, в которой система уроков похожа на университетскую. Я учу два языка, готовлюсь поступать на факультет международных отношений или юридический, — добавляет школьница.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Новосибирские юристы утверждают, что подростки сами подают в суд очень редко, обычно их представителями выступают родители или опекуны. Однако в отдельных случаях подать иск можно и в 14 лет.

— Теоретически несовершеннолетние могут установить эмансипацию с 14 лет и стать по закону независимыми от родителей. А потом подавать в суд. Однако в России такие случаи — большая редкость, обычно граждане начинают вести судебную деятельность с 18 лет, — пояснила ведущий семейный юрист Инесса Рябинина. — Есть отдельные примеры, когда дети подают в суд на родителей из-за наследства или в защиту своей чести и достоинства. Но сложившейся практики для подростков по самостоятельной защите собственных прав почти нет.

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