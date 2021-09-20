Врачи не нашли травм: в мэрии прокомментировали драку девочек, из-за которой школьница засудила учителей

Старшеклассница засудила школу и теперь мечтает стать юристом. Фото: предоставлено Юрием Хмельковым

Новосибирская школьница Лада Хмелькова засудила учителей после драки с одноклассницей, которая произошла три года назад. Тогда, по словам девочки, обидчица ударила ее кулаком по лицу не менее пяти раз. Девочка и ее родители утверждают, Ладеразбили лицо, но учителя бездействовали и не обратили внимания на драку. После публикации в «КП-Новосибирск», в мэрии прокомментировали позицию школы.

МЕДИКИ НЕ УВИДЕЛИ ТРАВМ

В мэрии сообщили, что причиной конфликта стали взаимные оскорбления в сети, конкретные причины перебранки также не озвучиваются.

— Конфликт произошел 24 мая 2018 года после уроков между ученицами 6 «а» класса. Поводом стало то, что несовершеннолетние оскорбляли друг друга в социальных сетях. Одноклассница просила извиниться, но потерпевшая отказалась. Тогда девочки начали толкать друг друга.

Дети побежали за классным руководителем, вскоре учительница спустилась на 2 этаж и увидела плачущую Ладу. Однако сам момент драки никто из учителей не видел. Девочку отвели в кабинет, через несколько минут прибежал отец Лады Юрий, он был на нервах, пришла и семья одноклассницы.

— Отец потерпевшей вызвал сотрудников полиции и скорую медицинскую помощь для фиксации побоев, якобы нанесенных одноклассницей. Осмотрев шестиклассницу, врачи не выявили никаких повреждений и не стали выдавать заключение о травме, — сообщают в мэрии.

Родители забрали Ладу из школы, шестиклассница несколько дней пребывала в состоянии шока: заперлась в комнате и не хотела даже есть. В полиции возбудили административное дело о побоях, но педагоги не поддержали Ладу, зато поругались с ее отцом. Поэтому девочка позже и подала в суд на нелюбимую школу.

Три года назад одноклассница устроила драку, не получив извинений. А теперь Лада подает на нее в суд. Фото: предоставлено Юрием Хмельковым

УЧИТЕЛЕЙ НАКАЗАЛИ И ЗАСУДИЛИ

Родители Лады поняли, что нужно переводить ребенка в другую школу. И там у «новенькой» девочки уже три года не было конфликтов. В мэрии утверждают, что проверки в старой школе были и после них директор «пожурила» своих подчиненных.

— После проверки департамента образования, классный руководитель и замдиректора по учебно-воспитательной работе были привлечены к дисциплинарной ответственности, — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Однако сама девочка после случившегося боролась с депрессией и решила, что не забудет про травму. Как уже писала «КП-Новосибирск», когда Ладе исполнилось 16 лет, отец-юрист помог ей подать иск против прежней школы, директора, завуча и классного руководителя о компенсации морального вреда. Школьница сама выступала в суде и выиграла иск — суд потребовал выплатить 15 тысяч рублей компенсации.

Редакция «КП-Новосибирск» готова опубликовать мнение другой стороны конфликта, а также бывших одноклассников Лады.

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