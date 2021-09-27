Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 28 сентября 2021 года: продлен режим повышенной готовности, трансгенных мышей не удалось заразить ковидом

Третья волна коронавируса только набирает обороты. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о коронавирусе в Новосибирске на 28 сентября 2021 года: за прошедшие сутки в регионе заболел 161 человек. Среди всех регионов России Новосибирская область находится на 36-м месте по уровню заболеваемости.

Статистика по коронавирусу в Новосибирской области. https://yandex.ru/covid19/stat

УМИРАЮТ 40-ЛЕТНИЕ

На минувшей неделе прибавлялось по 160-173 заразившихся в день. Смертность тоже высока — ежедневно коронавирус губит по 9-13 человек. Его жертвами становятся и 40-летние, и 90-летние люди.

В НОВОСИБИРСКЕ ПРОДЛИЛИ РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

27 сентября глава областного Роспотребнадзора Александр Щербатов поднял вопрос поднял вопрос о продлении коронавирусных ограничений. Его инициативу поддержал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Конкретные сроки продления действующих мер пока не озвучили.

НОВОСИБИРСКИЕ УЧЕНЫЕ НЕ СМОГЛИ ЗАРАЗИТЬ МЫШЕЙ КОРОНАВИРУСОМ

Генетики создали трансгенных мышей, чтобы на них можно было тестировать вакцину от COVID-19. Однако зверьки только растолстели и чувствовали себя хорошо. Теперь ученые решили изменить условия эксперимента, полностью заменив гены мышей на человеческие.

ЧЕТВЕРТАЯ ВОЛНА ПОКА НЕ ПРИШЛА

Так утверждает вирусолог Сергей Нетесов. По его словам, нынешняя вспышка — это затянувшаяся третья волна, а на рост заболеваемости могло повлиять халатное отношение людей к мерам безопасности: ношению масок, соблюдению социальной дистанции и других санитарных норм.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 161 человек

Количество пациентов в реанимации: 169 человек

Масочный режим: продлен после 30 сентября на неопределенный срок. Маски нужно носить в общественных местах: транспорте, бизнес-центрах, магазинах, театрах, торговых центрах.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты, персоналу и посетителям необходимо соблюдать дистанцию и меры против коронавируса.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Наполняемость залов — 80 % зрителей.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля, необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов увеличена до 50 % зрителей.

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