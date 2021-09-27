Вирусолог Сергей Нетесов: «Четвертой волны коронавируса нет, но расслабляться нельзя»

В России затянулась третья волна коронавируса, и поэтому говорить о наступлении четвертой пока рано. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В России затянулась третья волна коронавируса, и поэтому говорить о наступлении четвертой пока рано. Об этом КП-Новосибирск рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

— Какого-либо нового варианта коронавируса, который бы мог спровоцировать начало новой волны, не было. Сейчас все люди продолжают заражаться вариантом «дельта», — пояснил КП-Новосибирск Сергей Нетесов. — Что касается третьей волны, то получилось так, что в какой-то момент она воде и пошла на снижение, но сейчас опять начался рост заболеваемости. Он вернее всего связан с тем, что с наступлением осени у людей сменились «круги общения», поскольку многие после отдыха вышли на работу и учебу, много детей пошло в школу и первокурсники пришли в университеты, и стали общаться с другими кругами людей. И наши граждане, к тому же, стали меньше проводить время на открытом воздухе, и чаще — в закрытых помещениях.

Кроме того, по словам ученого, на рост заболеваемости могло повлиять халатное отношение людей к мерам безопасности: ношению масок, соблюдению социальной дистанции и других санитарных норм:

— На самом деле, маски действительно защищают от коронавируса. Не на 100 процентов, но процентов на 70 точно, и значительно уменьшают дозу вируса при контактах с зараженными людьми, — отметил Сергей Нетесов. — Ну и в конце концов вакцинироваться надо, даже переболевшим, если прошло уже больше 9 месяцев.

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