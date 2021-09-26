Новосибирские генетики не смогли заразить трансгенных мышей коронавирусом

Партия мышей оказалась «бракованной». Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирские ученые не смогли заразить мышей коронавирусом. Напомним, что генетики решили создать трансгенных мышей, чтобы на них можно было тестировать вакцину от COVID-19. Грызунам подсадили кусочек человеческого гена, а точнее у белка ACE2 (он служит проводником для попадания вирусов в организм — Ред) взяли необходимую частичку ДНК и подсадили ее к грызунам.

Ученые даже начали выкладывать видео на Youtube, чтобы делиться своими успехами со всем миром. Однако, они не подозревали, что эксперимент получит неожиданный поворот.

— По нашим расчетам, если мышь заболеет коронавирусом, то у нее каждый день должна будет уменьшаться масса тела. К примеру, в первый день на 10%, далее на 20% и так далее. Мы вырастили подопытных и отправили на «Вектор», — рассказал Нариман Баттулин, заведующий лабораторией генетики развития ИЦиГ СО РАН, на программе «Что-то пошло не так».

Первых мышей отправили на «Вектор» Фото: ФИЦ «Институт цитологии и генетики»

Вирусологи «Вектора» ввели трансгенным мышам COVID-19, но зверьки чувствовали себя хорошо.

— Мы звоним в лабораторию, спрашиваем про успехи, а нам заявляют, что наши мыши не похудели, а наоборот — поправились. Мы списали все на изменение в питании, мол, пусть мышки перед смертью наедятся, — говорит генетик. — А спустя время выяснилось, что грызуны не заразились.

Что же пошло не так? По словам Наримана, возможно, ученые выбрали неправильный блок управления работы гена.

— Мы взяли простой, уже испытанный и думали, что он сработает. Как тестировали? В чашке Петри выращивают человеческие клетки и подсаживают к ним ген. Там все процессы идеально проходили, — объясняет генетик. — Только оказалось, что если этот же ген пройдет через индивидуальное развитие, то может заглохнуть. Проще говоря, этот ген у мышки есть, но он просто не работает.

Поэтому эксперимент пока ничем не закончился

— На этом мы не остановились. Мы решили, что заменим ген мышки полностью на человеческий. У нас родилась новая партия трансгенных мышей и мы совсем скоро передадим ее на «Вектор». Там мы использовали другой способ подсадки гена и посмотрим, что из этого получится, — резюмирует генетик.

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