Новосибирские ученые показали журналистам потомство трансгенных мышей

В Новосибирске на свет появились трансгенные мыши, на которых будут проводить испытания вакцины от коронавируса. Прошедшие процедуру ЭКО самки жили в двухместных «палатах» с вентиляцией, чтобы благополучно выносить для науки это потомство. Пока что трансгенных мышей всего шесть: два самца и четыре самки. Сколько еще потребуется грызунов, чтобы начать испытания, и как делали ЭКО, выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

Для начала объясним, кто такие трансгенные мыши и зачем они нужны. Это животные, которым «подсаживают» ген человеческого белка. Обычная мышка для тестирования вакцины от COVID-19 не подходит — она не может заразиться вирусом, потому что в легких нет нужного рецептора, за который «зацепился» бы вирус. Поэтому мышке добавили нужный «человеческий» ген, который сделал ее восприимчивой к коронавирусу.

Создание эмбриона для беременности грызунов. Фото: скриншот из видео.

— Для начала в нашей лаборатории были созданы эмбрионы: соединяли яйцеклетку и сперматозоид, после чего в готовый эмбрион подсаживали недостающий ген и вводили в утробу самке, — рассказал КП-Новосибирск Нариман Баттулин, заведующий лабораторией генетики развития ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН».

Чтобы самка смогла выносить подсаженный эмбрион, требовалось спаривание мышей, иначе не начали бы вырабатываться специальные гормоны. Но для того чтобы самец своим вмешательством не испортил научный эксперимент, его пришлось стерилизовать.

Беременные мышки жили в «палатах» с вентиляцией. Фото: ФИЦ «Институт цитологии и генетики»

После процедуры ЭКО мышки жили почти в тепличных условиях. Для них были оборудованы специальные двухместные «палаты» с вентиляцией. На диету их не сажали — грызуны с удовольствием лакомились любимыми семечками.

— Мы сделали ЭКО 150 самкам. К сожалению, эмбрионы прижились не у всех. Многие умерли прямо под микроскопом. В результате родилось 30 мышей, и всего 6 из них имеют нужный нам ген, — объясняет сотрудник института.

Процесс введения гена в эмбрион. Фото: скриншот из видео.

Новорожденных защищают от всевозможных инфекций. Ученые работают с мышами только в масках и перчатках. Конечно, возникает вопрос: если вакцину уже испытывают на людях, зачем нам эти мышки? Ученые объясняют: вариантов вакцины несколько, так что мыши пригодятся.

— К тому же на этих мышах можно будет проверять вакцину от атипичной пневмонии, — говорит Нариман.

На прокачанных мышей уже есть заказы. Фото: ФИЦ «Институт цитологии и генетики»

За трансгенными мышами уже выстраивается очередь из ученых. Сотрудники института планируют отправить новое поколение грызунов не только в центр вирусологии «Вектор». Коллеги из Германии тоже заинтересовались сибирскими мышами. Возможно, закажут первую партию.

— Чтобы начать проверять вакцину, нам потребуются 15 — 20 мышей. У нас большие надежды на двух мальчиков, которые появились на свет. Они могут оставить намного больше потомства, которое тоже будет трансгенным. Предки передадут новый набор генов своим детям. А вот потомство от девочек после первых родов придется ждать еще два месяца, — говорит ученый.

Таким образом, можно считать, что научный эксперимент по рождению нужных человечеству мышей удался.

Малышам сейчас 3 - 4 недели. Фото: ФИЦ «Институт цитологии и генетики».

КОНКРЕТНО

Почему мы болеем коронавирусом, а мыши нет?

— У человека на поверхности всех клеток есть белок ACE2, с помощью которого вирус попадает в клетки человеческого организма. Он связывается с небольшим участком этого белка и, как троянский конь, пробирается в клетку. Получается, наш белок стал для коронавируса отмычкой. У мышей подобный белок тоже есть, но все же немного отличается от человеческого — для коронавируса он не годится, поэтому мыши COVID-19 не болеют, — отвечает Нариман Баттулин.

Внесли новые гены в эмбрион мыши и подсадили самке..

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