Афиша Новосибирска на ноябрь 2021 года: куда сходить, что посмотреть

Осень пройдет под песни Фредди Меркьюри. Фото: nsk.kassy.ru.

Вы еще не решили, куда сходить в конце осени? Наша афиша Новосибирска на ноябрь 2021 года станет для вас отличной подсказкой.

Подпоем «Богемской рапсодии»

3 ноября на сцене Дома ученых трибьют-группа Radio Queen — виртуозные музыканты и преданные поклонники Queen — создадут ту самую атмосферу живых концертов в сопровождении симфонического оркестра.

Музыканты представят легендарное шоу «Богемская рапсодия». Это наиболее успешное шоу с музыкой Queen, славящееся своим трепетным отношением к наследию группы.

На концерте прозвучат любимые хиты: We Will Rock You, I Want To Break Free, Don’t Stop Me Now, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, Under Pressure и многие другие! Фантастические гитарные партии, мощный, проникновенный вокал позволят в полной мере ощутить настоящую магию легендарной группы.

Шоу «Богемская рапсодия» (6+).

Дом ученых СО РАН, Морской пр-т, 23, тел.: (383) 330-17-80, 330-12-08.

3 ноября, начало в 19.00.

Цена билетов: от 1200 руб.

Билеты на сайте: nsk.kassy.ru

Осень пройдет под песни Фредди Меркьюри. Фото: nsk.kassy.ru.

Pink Floyd — 55 лет!

В честь годовщины создания легендарной группы Pink Floyd Simphony Tribute Show с точностью воссоздаст ее образ и звучание — впервые с симфоническим оркестром! В концерте участвуют лучшие музыканты, и, как и на оригинальном концерте Pink Floyd, песни сопровождаются видеопроекциями и лазерным шоу!

На концерте будут исполнены все самые значимые песни легендарной группы: Wish You Were Here, Shine On You Crazy Diamond, Time, Another Brick In The Wall и Comforttably Numb, Time, Money, Learning To Fly, High Hopes и другие.

Концерт Pink Floyd Tribute Show (12+).

Дворец культуры железнодорожников, ст. м. «Площадь Гарина-Михайловского», ул. Челюскинцев, 11, тел.: (383) 229-25-49, 229-31-37.

4 ноября, начало в 19.00.

Цена билетов: от 1200 руб.

Билеты на сайте: nsk.kassy.ru

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.