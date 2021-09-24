«Ветеран труда и лайков»: 91-летняя сибирячка взорвала TikTok и сделала невестку блогером

Дети сняли ролик на день рождения 91-летней прабабушки, который взорвал соцсети. Фото: Предоставлено героями публикации

Год назад Бондаренко были обычной многодетной семьей: муж-военный, жена-домохозяйка, трое маленьких детей. Как-то они поздравили бабушку с 91-летием, а дети уговорили выложить видео в TikTok. Так артистичная пенсионерка с песнями и шутками стала суперзвездой — одно ее видео набрало более 21 миллиона просмотров. Следом после прабабушки хайпанул полуторагодовалый малыш с детской речью. Теперь невестка-домохозяйка зарабатывает, а ее дочерей знает вся школа. Как жизнь обычной небогатой семьи стала интереснее, чем у гламурных блогеров, — в материале КП-Новосибирск.

Раньше семья жила в деревне на Алтае, но с помощью военной ипотеки переехала в Новосибирск. Фото: Предоставлены героями публикации

«МАМ, ТЫ ТОП»

Иван и Ирина Бондаренко — с виду обычная семья: муж-военный, жена-домохозяйка, у них трое детей. За плечами у обоих разводы, но 6 лет уже не разлей вода. Раньше жили в селах Алтайского края, потом переехали в Новосибирск. Жили как все, но в 2021 году стали звездами TikTok.

— Перед Новым годом старшая дочь Соня установила себе приложения «Лайк» и TikTok, они с младшей стали снимать ролики. Знакомая пишет мне: «Твои дети сидят в TikTok, а ведь там полно всякого: и маты, и насилие. Ты проконтролируй». Я стала смотреть и сама заразилась этими роликами. Наш первый ролик набрал 500 просмотров, дочка обрадовалась: «Мам, смотри, ты топ!» От нечего делать что-то выкладывала, а потом в нашем блоге появилась бабушка мужа, это и стало отправной точкой популярности, — рассказала КП-Новосибирска Ирина.

У семьи блогеров те же проблемы — ипотека, сборы детей в школу. Фото: Предоставлено героями публикации

25 января семья поехала в село Малиновое Озеро на Алтай, чтоб поздравить Татьяну Григорьевну — бабушку мужа — с 91-летием. Вместо фотографий правнучка наснимала видео, для монтажа подобрали песню «Бабушка, спой мне колыбельную» и выложили в Сеть. Видео получилось милое, Иру саму до слез пробрало. Буквально за час ролик набрал 7 тысяч просмотров, а за сутки — 150 тысяч. Тогда домохозяйка решила: будет блогером.

— Бабушка Таня — ветеран труда, труженик тыла. Всю жизнь проработала в колхозе. Старенькая очень, поэтому живет у своей дочери, часто сидит в комнате, разгадывает кроссворды, читает книги. Она помнит все свое детство, десятки песен — с ней не скучно. Но дама с характером — отругает и посмеется, — описывает родственницу Ирина.

МИРОВАЯ БАБУЛЯ TikTok

Следующее видео с бабой Таней набрало уже 21 миллион просмотров! Бабуля обиженно, как актриса, воротит нос от внука, а в конце смеется. Еще до этого ролика к многодетной маме пришли первые рекламодатели, а дочек стали узнавать в школе.

— Бабушка никак не относится к славе в TikTok — она не понимает, что такое интернет. Мы с ней проводили прямые эфиры, подписчики в восторге: пишут добрые слова и благодарят, что баба Таня такая настоящая! Умиляются и передают приветы из других стран. А баба Таня недоумевает: «Откуда они все меня знают?» — улыбается Ирина.

Баба Таня оказалась прирожденной актрисой и стала звездой соцсетей в 91 год. Фото: Предоставлено героями публикации

Бабушка на видео поет песни, общается с внуками. Ее оптимизм, тоненький голосок и юмор нравятся подписчикам.

Следом за 91-летней бабушкой мама стала снимать полуторагодовалого Кирилла и то, как он учился говорить. Мальчик спокойно превращал обычные фразы в хохмы, слово «звезда» выговаривал с другой буквы.

Полуторагодовалый Кирилл весь в прабабушку - набирает миллионы просмотров. Фото: Предоставлено героями публикации

— Наш секрет прост: мы снимаем все как есть, без постановки. У нас больше 600 тысяч подписчиков — в основном мамочки с детьми, взрослые люди. Есть и хейтеры, от школьников до взрослых зануд. Но мы не обращаем внимания. Я не пытаюсь накраситься для съемки — постановочные кадры не для нас. За это нас и любят подписчики. Многие постоянные зрители нас знают, и мы общаемся в эфирах как родственники, — говорит Ирина.

Секрет популярности семьи - снимать жизнь как есть, без фильтров и постановок. Фото: Предоставлено героями публикации

Хейтеры упрекают Иру: вместо работы только в телефоне сидит. Многодетная мама признается: почти никогда не работала по специальности, хотя есть диплом экономиста-риелтора, за плечами курсы бухгалтерии 1С. Однако сейчас раскрученный TikTok может принести семье две средние зарплаты в месяц. Именно дети и привлекли к ней рекламодателей, говорит многодетная мама. Правда, миллион на ипотеку и кредиты на ремонт не дают спокойно заснуть и заставляют маму писать сценарии для новых рекламных роликов.

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