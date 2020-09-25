«Говорили — сумасшедшая»: сибирячка в 70 лет пошла на танцы, чтобы найти мужа

Раиса Григорьева выглядит намного моложе своего возраста. Фото: предоставлены Раисой Григорьевой.

Пенсионерка Раиса Григорьева в свои 70 лет — самая раскованная среди новосибирских бабушек. Женщина побеждает молодых соперниц в танго, сама шьет костюмы, позирует фотографам и ведет «Инстаграм». Завистники называют ее сумасшедшей: ради внимания мужчин Раиса Григорьева танцует даже в парках. Как испытать вторую молодость и почему так сложно найти супруга на пенсии — в материале КП-Новосибирск.

Раиса Григорьева — одна из самых стильных пенсионерок Новосибирска. Фото: предоставлены Раисой Григорьевой

ПОВЕЛА ВНУЧКУ НА ТАНЦЫ И ОСТАЛАСЬ САМА

Раиса Григорьева переехала в Новосибирск из маленькой деревни Шихабылово в Чувашии 50 лет назад. В 21 год бросила карьеру врача ради любви с прапорщиком и оказалась в военном городке поселка Плотниково под Новосибирском. Брак с военным был непростым — девушка мечтала стать народной балериной и модельером, но пришлось варить борщи и сидеть дома.

— Я с детства восхищалась колядками, когда затейники ходили по деревням с гармошкой, частушками и плясками. А как приехала в Новосибирск, родилась дочка — стало не до этого. Медиком в военном городке могла стать только жена командира, поэтому пришлось пойти в телефонистки. Но я все равно была первой модницей в Плотниково, выписывала журналы «Бурда», шила костюмы по выкройкам и отправлялась на променад, — рассказала КП-Новосибирск Раиса Григорьева.

Бабушка-модница передала внучке хороший вкус по наследству. Фото: предоставлены Раисой Григорьевой

Другие офицерские жены завидовали яркой телефонистке, но главной проблемой на пути к детской мечте стал муж. Ревновал, бывали и ссоры — пришлось жить почти по домострою и растить дочку Ирину. Потом последовал развод, новый брак, появилась внучка. Раиса Семеновна повела девочку на бальные танцы — и осталась там сама.

— Я попала на танцы только в 50 лет. Как сейчас помню, мы взяли магнитофон, пошли на электричку и включили кассеты с латиной и вальсами Шуберта. Мы прямо на платформе учили ча-ча-ча и русский лирический танец, ведь дома муж мне запрещал. В итоге внучка проходила на танцы с 5 до 8 лет и бросила. А я уже 20 лет выступаю, — продолжает Раиса Семеновна.

Новосибирские пенсионерки стали моделями в 70-лет — иначе очень трудно найти мужа. Фото: предоставлены Раисой Григорьевой

ГОВОРИЛИ: «СУМАСШЕДШАЯ ТАНЦУЕТ»

Страстное танго подарило вторую молодость. Дома у пенсионерки полно медалей и грамот за победы в городских и областных соревнованиях по бальным танцам. Секрет красоты и гибкости в 70 лет прост: не сидеть на лавочке. Каждое утро Раиса Семеновна бегает по Нарымскому скверу по 5 — 20 километров в спокойном темпе. Незнакомцы делают ей комплименты: «Ого! Выглядишь на 50 — 60 лет».

— Не нужно никаких диет, чтобы оставаться красоткой и на пенсии. Бег помог избавиться от грыжи позвоночника. Главное, не бросать тренировки. Во время самоизоляции я тренировалась на лавочке, танцевала одна в парке. Молодежь, конечно, в шоке: «Смотри, старушка сумасшедшая танцует». Но были парни, которые подходили познакомиться, даже просили номер. Перед девчонками выпендривались, — говорит Раиса Григорьева.

Мужья дико ревновали пенсионерку к танцам. Фото: предоставлены Раисой Григорьевой

Раиса Семеновна передала чувство вкуса и стиля по наследству — дочь удачно вышла замуж за немца и эмигрировала, а внучка — популярная блогерша в Москве. В жизни пенсионерки Раисы было два мужа, вот только третьего найти все никак не может.

— Мужчине на танцах легко партнершу найти — девчонки толпами за ними бегают. Знаю одного танцора — он в 60 лет взял себе в жены 20-летнюю ученицу, представляете? А женщине старше 70 лет найти супруга очень сложно, — жалуется Раиса Григорьева. — Обидно, конечно, ведь я ищу не идеал мужчины. Мне бы просто хорошего деда… И чтоб танцевал со мной!

Раиса Семеновна надеется, что с третьего раза у нее все-таки получится найти своего 70-летнего принца, и ждет предложений от читателей КП-Новосибирск.

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