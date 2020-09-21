Бабушка с обложки: 73-летняя пенсионерка стала моделью благодаря своему внуку

Сибирячку постоянно приглашают на фотосессии. Фото: Алина ЗЕНОВА

Пенсионерка из Новосибирска Галина Новак стала моделью в 70 лет. Женщина всегда следила за модой и никогда не выглядела на свой возраст. Три года назад внук Никита добавил ее фото на свою страничку в «Инстаграме». Снимок оценили знакомые парня из fashion-индустрии. Комментаторы нахваливали бабулю: отличная фигура, королевская осанка, благородная внешность, да ей в кино надо сниматься! В кино бабу Галю пока не зовут, но вот заказы на рекламу сыплются, как листья в сентябре. Чаще всего предлагают рекламировать одежду и косметику. Сейчас ее прайс - 2000 рублей в час. А что? Неплохая прибавка к пенсии. Необычная история Галины Новак - в материале КП-Новосибирск.

У модели есть прайс - 2000 рублей в час. Фото: Екатерина ВОЛОДИНА

«МЕНЯ ЗАСЫПАЛИ КОМПЛИМЕНТАМИ»

Галина родилась в Калининграде, вскоре ее родители переехали в Новосибирск. Здесь - окончила школу и поступила в университет на специальность «бухгалтер-экономист», с которой и связала почти всю жизнь. Женщина признается, что в школе никогда законодательницей моды не была и о подиуме не мечтала, но в студенчестве многие одногруппницы начали замечать: «Галя, тебе с твоей внешностью на подиум бы».

- Мне девчонки немного завидовали. Я никогда не любила однотипную одежду, всегда ярко выглядела. Находила редкие вещи на барахолке. Возьму последние деньги и пойду на рынок за сапогами, - рассказала КП-Новосибирск Галина Новак. - До 70 лет я работала главным бухгалтером, потом устроилась администратором в салон красоты, а потом в моей жизни случились съемки...

Именно этот снимок внук Галины выложил на своей странице в соцсети. Фото: Алексей КАЗАНЦЕВ

Первая фотосессия пенсионерки состоялась три года назад. Внук Никита предложил любимой бабушке сходить к фотографу. Женщина переживала, ночь не спала, думала, как будет чувствовать себя перед камерой.

- Одежду я привезла с собой. Все было просто - черная водолазка и белый жилет. Визажиста мне предоставили в студии. Внук выложил фотографию в «Инстаграм», и понеслось. Меня засыпали комплиментами, - вспоминает сибирячка. - Внук и мне страничку тогда в социальных сетях завел.

Сибирячка в глубине души мечтает влюбиться. Фото: Кристина и Оксана МИТИРЕВЫ

МОДЕЛЬ МЕЧТАЕТ ВЛЮБИТЬСЯ

После этой съемки Галина проснулась знаменитой. Личные сообщения были переполнены предложениями о сотрудничестве. Женщину стали приглашать рекламировать одежду, различные товары. Например, порошок для отбеливания зубов.

- Я никогда не отказываюсь от съемок, потому что общение с молодежью заряжает меня энергией. Зовут не только на рекламу, но и на сюжетные съемки с другими моделями. Вот недавно, к примеру, мы с одним мужчиной изображали пожилую пару на берегу Обского моря, - говорит модель.

В косметичке у Галины несколько ярких помад. Фото: Алексей КАЗАНЦЕВ

В реальной же жизни Галина одинока. За плечами три брака. Вырастила прекрасную дочь, воспитала двоих внуков, а теперь нянчится с правнучками.

- Думаю, было бы здорово влюбиться, мой возраст меня не смущает. Замуж не хочу, так как уже была, а вот о больших чувствах, как и любая другая женщина, мечтаю, - признается Галина.

СЕКРЕТ ВО ЛЬДУ

В чем же секрет красоты? Галина считает, в дисциплине. Один из первых ритуалов по утрам - умыться кубиком льда, принять контрастный душ.

- Я всегда в движении. Мои любимые занятия - шопинг, ходьба со скандинавскими палочками. Строго слежу за питанием: не ем сладкое, мучное, жирное, - объясняет секрет своей внешности сибирячка.

Каждое утро женщина принимает контрастный душ и умывается кубиком льда. Фото: Екатерина ВОЛОДИНА

На улицу Галина никогда не выйдет без макияжа. Но в косметичке не так уж много предметов: тени, пудра, тушь, пара ярких помад. А вот шкафы дома забиты под завязку.

- Признаюсь, гардероб переполнен вещами, уже складывать некуда. Если раньше носила юбки, то сейчас полюбила брючные костюмы. Раньше на каблуках ходила, теперь уже тяжело стало. Выбираю обувь с небольшим каблучком, - делится Галина.

Она надеется, что ее очередные новые туфли приведут в красивую жизнь.

- Конечно, верх мечты - это зарубежный подиум, но я реалистка, - добавляет Галина. - Не против сняться и в кино, но пока не звали.

Может, после публикации в «КП» красотке Галине Ивановне поступят предложения.

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