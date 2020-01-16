Лайкни бабулю: став звездой «Инстаграма», пенсионерка из глубинки отомстила мужу, который ушел к молодой

«Инста-бабушка» из Татарска Нина Вяткина в свои 60 лет научилась зарабатывать на «сторис» и обеспечила себе достойную старость с путешествиями заграницу. Женщина за год набрала тысячи подписчиков - теперь ей пишут пенсионеры даже из-за рубежа, а пожилые американцы предлагают руку и сердце. Почему пожилые женщины идут в «Инстаграм», а молодые блогеры учатся зарабатывать у пенсионеров, рассказала одна из ведущих «инста-бабушек» Новосибирской области.

Сибирячка восхищает пользователей соцсетей. Фото: личный архив.

«ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ»

Нина Вяткина могла бы жить скромную жизнь на пенсии, но стала популярным блогером. «Инста-бабушка» родилась в семье тракториста и технички в маленькой деревне Заготскот (сейчас она называется Киевка) Татарского района. Девушка окончила медицинский техникум в Новосибирске. Начала работать медсестрой в городской больнице, вышла замуж.

Поработав в Алма-Ате, семья вернулась в Новосибирск, Нина Васильевна родила двух дочерей. Вскоре женщина сильно заболела - и решила вернуться к родственникам в родное село, чтобы было на кого оставить дочерей:

- Пять лет я была на инвалидности, пыталась как-то выбраться из своего положения, продавала молоко на рынке. Затем увлеклась биоэнергетикой, моя болезнь отступила, я начала лучше переносить боль и сама стала помогать людям. Помогала детям, бабушкам, «смотрела руками» их болезни. Даже ходила в налоговую, чтобы платить налоги с заработка от своих занятий - там узнала об индивидуальном предпринимательстве.

Опыт предпринимательства в девяностых помог женщине зарабатывать на «Инстаграме». Фото: личный архив.

«МНЕ ПОМОГЛО УМЕНИЕ ВЫЖИВАТЬ, ВЫНЕСЕННОЕ ИЗ ДЕВЯНОСТЫХ»

После дефолта в 1998 году муж предложил заняться челночным бизнесом, и семья начала возить товары и открывать торговые точки по деревням. Нина Вяткина привыкла руководить коллективом из 40 человек - но к 2010 году торговые сети вытеснили ИП. Бывшая медсестра-бизнесвумен пошла в сетевой бизнес, но в итоге стала звездой «Инстаграма».

- Я потратила целое состояние на всевозможные курсы по ведению «Инстаграма» - часть из них были «пустышками», другие я не понимала сразу и возвращалась к ним потом. Когда гуру «Инстаграма» обещают вам за ваши деньги знания и успех - не верьте, для популярности нужен жизненный багаж. Мне помогло мое умение вести бизнес, приобретенное в девяностых, когда у меня была своя пекарня и нужно было постоянно отстаивать свои права, - рассказывает КП-Новосибирск Нина Вяткина.

Женщина стала популярной «инста-бабушкой», за последние полтора года она набрала более 15 тысяч подписчиков. Основная фишка ее странички - обучение пенсионерок ведению «Инстаграма». Обратная связь с подписчиками выявила желающих стать последователями Вяткиной, от активных пенсионеров до молодых девушек. Постепенно набралась группа, и Нина Вяткина создала 90-дневный курс по раскрутке в популярной соцсети.

Сейчас женщина зарабатывает сразу несколько пенсий на советах начинающим. Фото: личный архив.

«СЕРДЦЕ ЛАЙКИ НЕ ВЫДЕРЖИТ»

Наша героиня на правах бывалого делится своими выводами по обучению старшего поколения. Говорит, большинство пенсионерок идут в «Инстаграм» из-за нехватки пенсионных денег - одни ищут доход в сетевом бизнесе, другие начинают продвигать ландшафтный дизайн на даче и за сезон могут прилично заработать. Некоторые хотят раскрутить свой магазин молочной или мясной продукции и через «Инстаграм» находят покупателей. Но это работает только у женщин - подавляющее большинство пожилых мужчин бросают обучение, не в силах принять того, что с непривычки «пальчик соскальзывает с тачскрина».

Главным врагом пожилых блогеров в «Инстаграме» стали тролли и хейтеры: пожилые люди привыкли воспринимать комментарии близко к сердцу. Коуч Нина Вяткина признается, что сама с трудом провела первую трансляцию: готовилась три часа, а после - два часа пила валерианку и успокоительное.

- «Сторис» позволяют открыть тебя. Главное - преодолеть страх камеры и понять, что ты сидишь в помещении один и разговариваешь как бы сам с собой. Недавно я показывала свою первую трансляцию в «Инстаграме» - и мне сказали: «Какая ты была тогда тетка забитая». На самом деле возраст - не помеха, но сейчас ты должен быть быстрым и полезным в интернете, халявы точно не будет. Я выкладываю минимум 1 пост и от 5 до 10 «сторис» в день и провожу 2 прямых эфира в неделю. Плюс нужно вести каналы IGTV и на YouTube. Без вашего желания ничего не получится, - уверена Нина Вяткина.

Заработка хватает на путешествия в Европу. Фото: личный архив.

Женщина призналась, что зарабатывает намного больше средней зарплаты по Новосибирску, чего хватает и на жизнь в Татарске, и на путешествия. Но еще до популярности в соцсетях Нина Вяткина снискала известность в родном Татарском районе и стала уважаемой горожанкой. Пожилая дама рассказала секрет своего успеха: «Инстаграм» стал главным «мужчиной» в ее жизни после развода с мужем.

- «Инстаграм» стал моим «любимым мужчиной». Супруга уже несколько лет нет, он развелся со мной и живет с молодой, устал от семейных отношений, - говорит Нина Вяткина. - Я всю жизнь привыкла руководить, а теперь чувствую себя как на Доске почета «Инстаграма». Мне пишут мужчины и из-за рубежа, предлагают отношения, но я уже не смогу расстаться со своей свободой.